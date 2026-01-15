Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Berlins Rekordmann Kirk: „Ich versuche jedes Spiel meine Bestleistung zu bringen, um meiner Mannschaft zu helfen" – Eisbären gewinnen in Schwenningen
Eisbären Berlin Schwenninger Wild Wings

Berlins Rekordmann Kirk: „Ich versuche jedes Spiel meine Bestleistung zu bringen, um meiner Mannschaft zu helfen“ – EisbÃ¤ren gewinnen in Schwenningen

15. Januar 2026
Liam Kirk von den EisbÃ¤ren Berlin - Â© City-Press
Berlin. (PM EisbÃ¤ren) Die EisbÃ¤ren Berlin kÃ¶nnen in der PENNY DEL einen weiteren Erfolg verbuchen.

Die Berliner setzen sich am Donnerstagabend bei den Schwenninger Wild Wings mit 5:3 durch.

Die Startphase der Partie gestaltete sich ausgeglichen. Nachdem die EisbÃ¤ren dann ein Schwenninger Powerplay schadlos Ã¼berstanden, gingen die GÃ¤ste per Doppelschlag mit 2:0 in FÃ¼hrung. ZunÃ¤chst traf Liam Kirk (10.) im zehnten Spiel in Folge. Damit stellte er einen neuen EisbÃ¤ren-Rekord auf und ist lediglich einer von drei Spielern in der DEL-Geschichte, denen dies gelang. Lediglich 34 Sekunden spÃ¤ter lieÃŸ Korbinian Geibel (10.) den zweiten Berliner Treffer folgen. Im weiteren Spielverlauf kamen die Wild Wings zu guten Chancen, Jonas Stettmer verhinderte jedoch einen Treffer der Gastgeber.

Im Mitteldrittel war dann der Hauptstadtclub das spielbestimmende Team und konnte den Vorsprung mit einem abermaligen Doppelschlag weiter ausbauen. Nachdem Leo PfÃ¶derl (27./PP1) in Ãœberzahl traf, erhÃ¶hte Eric HÃ¶rdler (27.) nur 31 Sekunden spÃ¤ter auf 4:0 fÃ¼r Berlin. Schwenningen kam dann wenige Momente vor der zweiten Pause noch durch Alexander Karachun (40./PP1) im Powerplay zum ersten Treffer.

Zu Beginn des Schlussdrittels baute Marcel Noebels (41.) dann Berlins Vorsprung auf 5:1 aus und sammelte somit seinen 500. DEL-Scorerpunkt im EisbÃ¤ren-Trikot. In der Folge konnten die SchwarzwÃ¤lder aber durch zwei Powerplaytore von Tim Gettinger (49./PP1) und erneut Karachun (52./PP1) noch einmal verkÃ¼rzen. Die Gastgeber warfen dann alles nach vorne, es blieb aber beim 5:3-AuswÃ¤rtssieg der EisbÃ¤ren.

Die EisbÃ¤ren Berlin bestreiten am Sonntag, den 18. Januar ihre nÃ¤chste Partie. Am 41. DEL-Spieltag ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Grizzlys Wolfsburg. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer EisbÃ¤ren Berlin): â€žIm Startdrittel hatte Schwenningen leichte Vorteile, wir konnten aber unsere Chancen nutzen. Dann hat mir unser Spiel im Mittelabschnitt gefallen. Auch im Schlussdrittel haben wir im FÃ¼nf-gegen-FÃ¼nf gut gespielt. Unsere Strafen haben uns heute jedoch Probleme bereitet. Die Wild Wings waren im Powerplay sehr gut und haben sich so das Momentum geholt. Wir sind daran aber nicht zerbrochen. Es war eine gute Mannschaftsleistung.â€œ

Liam Kirk (StÃ¼rmer EisbÃ¤ren Berlin): â€žWir sind von Beginn an gut aufgetreten. Wir haben dann aber zu viele Strafen gezogen, dadurch hatten die Schwenninger noch einmal das Momentum auf ihrer Seite. Im GroÃŸen und Ganzen haben wir aber eine solide Leistung abgeliefert. Ich freue mich, dass ich wieder getroffen habe. Ich versuche jedes Spiel meine Bestleistung zu bringen, um meiner Mannschaft zu helfen.â€œ

Endergebnis
Schwenninger Wild Wings â€“ EisbÃ¤ren Berlin 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Aufstellungen
Schwenninger Wild Wings: Eriksson (Bitzer) â€“ Marshall, Larkin; Martinsson, Bassen; Trivellato, Bittner; Dziambor â€“ Scheel, Oâ€™Regan, Feist; Karachun, Platzer, Szwarz; Gettinger, Spink, Hungerecker; Hempel, HÃ¶fflin, HÃ¤nelt â€“ Trainer: Steve Walker
EisbÃ¤ren Berlin: Stettmer (Brandt) â€“ MÃ¼ller (C), Mik; NiemelÃ¤inen, Reinke; Smith, Geibel; Leden â€“ Kirk, PfÃ¶derl, Ronning; Noebels, Byron, Tiffels (A); Veilleux (A), Dea, Bergmann; HÃ¶rdler, Eder, Lancaster â€“ Trainer: Serge Aubin

Tore
0:1 â€“ 09:17 â€“ Kirk (PfÃ¶derl) â€“ EQ
0:2 â€“ 09:51 â€“ Geibel (Lancaster, Kirk) â€“ EQ
0:3 â€“ 26:05 â€“ PfÃ¶derl (Reinke, Ronning) â€“ PP1
0:4 â€“ 26:36 â€“ HÃ¶rdler (NiemelÃ¤inen, Eder) â€“ EQ
1:4 â€“ 39:54 â€“ Karachun (Platzer, Szwarz) â€“ PP1
1:5 â€“ 40:48 â€“ Noebels (NiemelÃ¤inen) â€“ EQ
2:5 â€“ 48:23 â€“ Gettinger (Larkin, Oâ€™Regan) â€“ PP1
3:5 â€“ 51:19 â€“ Karachun (Larkin, Oâ€™Regan) â€“ PP1

Strafen Schwenninger Wild Wings: 4 (0, 2, 2) Minuten â€“ EisbÃ¤ren Berlin: 14 (4, 4, 6) Minuten
Schiedsrichter Andris Ansons, Ghislain Hebert (Jonas Reinold, Denis Menz)
Zuschauer 4.350

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Wasâ€‹ die NHL digital besser macht und was das deutsche Eishockey daraus lernen kann

