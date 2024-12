EisbÃ¤ren gewinnen in NÃ¼rnberg mit 3:2 nach VerlÃ¤ngerung

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zuvor zwei Niederlagen gewannen die Berliner am Sonntagnachmittag bei den Nürnberg Ice...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur.

Nach zuvor zwei Niederlagen gewannen die Berliner am Sonntagnachmittag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 nach Verlängerung.

Im Startdrittel ging es hin und her. Zunächst brachte Leo Pföderl (3.) die Gäste früh in Führung. Nürnberg konnte diesen Rückstand aber in der Folge drehen. Jeremy McKenna (10./6-5, 15.) konnte erst bei angezeigter Strafe für Berlin ausgleichen und brachte die Ice Tigers dann direkt nach eigener Überzahl in Front. Im Mittelabschnitt blieb es eine intensive Partie. Der Hauptstadtclub hatte etwas mehr Spielanteile, konnte aber keinen weiteren Treffer erzielen. Im Schlussdrittel drückten die Berliner auf den Ausgleich. Als Serge Aubin in der Schlussminute Torhüter Jonas Stettmer zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahm, traf Pföderl (60./6-5) mit seinem zweiten Treffer zum 2:2. In der folgenden Verlängerung erzielte Manuel Wiederer (62.) das entscheidende Tor zum 3:2-Auswärtssieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind am Mittwoch, den 4. Dezember wieder im Einsatz. Im Hinspiel des Viertelfinales der Champions Hockey League treffen die Eisbären auf die ZSC Lions. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Uber Arena. Am Freitag, den 6. Dezember folgt für die Berliner dann das Heimspiel gegen die Kölner Haie. Diese Partie beginnt ebenfalls um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Sie haben nicht aufgehört zu kämpfen und einen Weg gefunden, die Partie noch zu gewinnen. Wir hatten einen sehr guten Start und konnten früh in Führung gehen. Danach wechselte das Momentum auf die Nürnberger Seite und die Ice Tigers haben sehr viel Druck aufgebaut. In der ersten Phase des Mittelabschnitts waren wir noch zu zurückhaltend. Dann haben wir das Tempo erhöht und konnten uns einige Chancen herausspielen. Kurz vor Schluss konnten wir die Sicht des gegnerischen Torhüters verdecken und kamen zum Ausgleich. In der Overtime haben wir dann verdienterweise Kapital aus einer unserer Möglichkeiten geschlagen.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben heute Charakter bewiesen und zwei wichtige Punkte gegen eine starke Nürnberger Mannschaft gewonnen. Es gab aber viele Bereiche, in denen wir nicht gut waren. Es war nicht einfach. Es gab Phasen in der Partie, in denen wir gut gespielt haben. Trotzdem haben wir auch einige Kleinigkeiten falsch gemacht. Am Mittwoch können wir in der Champions Hockey League mit breiter Brust auftreten. Mit Zürich erwartet uns aber eine große Herausforderung.“

Endergebnis

Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 2:3 n. V. (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Aufstellungen

Nürnberg Ice Tigers: Treutle (Allavena) – Weber, Headrick; Braun, Haiskanen; Böttner, Merkl; Heigl – Barratt, Graber, McKenna; Stoa, Maier, Gerard; Ustorf, Dove-McFalls, Alanov; Ribarik, Kechter, Eham – Trainer: Mitch O‘Keefe

Eisbären Berlin: Stettmer (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Geibel, Mik – Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Noebels (A), Byron, Kirk; Bergmann, Fontaine, Tiffels; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 02:47 – Pföderl (Fontaine, Reinke) – EQ

1:1 – 09:49 – McKenna (Haiskanen, Alanov) – 6-5

2:1 – 14:17 – McKenna (Stoa, Maier) – EQ

2:2 – 59:08 – Pföderl (Wissmann, Byron) – 6-5

2:3 – 61:50 – Wiederer – EQ

Strafen Nürnberg Ice Tigers: 4 (0, 4, 0, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 6 (2, 2, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Christopher Schadewaldt, Aleksander Polaczek (Maksim Cepik, Tobias Schwenk)

Zuschauer 6.252

