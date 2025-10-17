Aubin: „Meine Spieler haben das umgesetzt, was wir vorgegeben haben“ – Siegesserie ausgebaut: Eisbären gewinnen gegen Wolfsburg mit 3:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf fünf Erfolge am Stück ausgebaut.

Die Berliner, die weiterhin auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten, gewannen am Freitagabend in der heimischen Uber Arena gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2. Die Eisbären spielten erneut in pinken Sondertrikots, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen. Diese Jerseys werden im Anschluss der Aktion für diesen guten Zweck versteigert.

Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die erste Pause. Im Mittelabschnitt erwischte der Hauptstadtclub den besseren Start und ging per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Mitch Reinke (23.) und Jonas Müller (24.) trafen innerhalb von 53 Sekunden. In der Folge gelang Luis Schinko (32) dann jedoch der Wolfsburger Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel sorgte dann Andy Eder (44.) für den alten Zwei-Tore-Vorsprung der Gastgeber. Wenige Minuten später erzielte Janik Möser (47.) aber den abermaligen Anschluss der Grizzlys. Auch als die Wolfsburger ihren Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, verteidigten die Berliner die knappe Führung. So blieb es beim 3:2-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind am Sonntag, den 19. Oktober wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Iserlohn Roosters. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Ich bin mit unserem heutigen Spiel zufrieden. Wir haben Spielzüge aufgezogen als es nötig war. Zudem sind wir ruhig geblieben und kompakt aufgetreten. Jeder Einzelne hat vollen Einsatz gezeigt und wir haben die Chancen genutzt, die sich uns geboten haben. Jake Hildebrand war zur Stelle, als wir ihn brauchten. Meine Spieler haben das umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Ich freue mich, dass sie dafür belohnt wurden.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Wiederer; Mik, Reinke; Panocha, Smith; Kretzschmar – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Veilleux (A), Vikingstad, Pföderl; Hördler, Eder, Bergmann; Leden – Trainer: Serge Aubin

Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann (Strahlmeier) – Melchiori, Prow; Möser, Pfohl; Thompson, Martinovic; Hafenrichter – White, Feser, Lynch; Schinko, Gaudet, Machacek; Chrobot, Choupani, Ziegler; Ruckdäschel, Ramoser, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Tore

1:0 – 22:59 – Reinke (Tiffels, Pföderl) – EQ

2:0 – 23:52 – Müller (Ronning, Kirk) – EQ

2:1 – 31:58 – Schinko (Pfohl, Machacek) – EQ

3:1 – 43:48 – Eder (Bergmann, Reinke) – EQ

3:2 – 46:50 – Möser (White, Melchiori) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten – Grizzlys Wolfsburg: 2 (0, 0, 2) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, David Cespiva (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.140

