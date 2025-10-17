Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Aubin: „Meine Spieler haben das umgesetzt, was wir vorgegeben haben" – Siegesserie ausgebaut: Eisbären gewinnen gegen Wolfsburg mit 3:2
Eisbären BerlinGrizzlys Wolfsburg

Aubin: „Meine Spieler haben das umgesetzt, was wir vorgegeben haben“ – Siegesserie ausgebaut: Eisbären gewinnen gegen Wolfsburg mit 3:2

17. Oktober 20252 Mins read82
Luis Schinko von den Grizzlys Wolfsburg und Manuel Wiederer von den Eisbären Berlin - © Marco Leipold / City-Press
Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY DEL auf fünf Erfolge am Stück ausgebaut.

Die Berliner, die weiterhin auf zahlreiche Stammspieler verzichten mussten, gewannen am Freitagabend in der heimischen Uber Arena gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2. Die Eisbären spielten erneut in pinken Sondertrikots, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen. Diese Jerseys werden im Anschluss der Aktion für diesen guten Zweck versteigert.

Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die erste Pause. Im Mittelabschnitt erwischte der Hauptstadtclub den besseren Start und ging per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Mitch Reinke (23.) und Jonas Müller (24.) trafen innerhalb von 53 Sekunden. In der Folge gelang Luis Schinko (32) dann jedoch der Wolfsburger Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel sorgte dann Andy Eder (44.) für den alten Zwei-Tore-Vorsprung der Gastgeber. Wenige Minuten später erzielte Janik Möser (47.) aber den abermaligen Anschluss der Grizzlys. Auch als die Wolfsburger ihren Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, verteidigten die Berliner die knappe Führung. So blieb es beim 3:2-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind am Sonntag, den 19. Oktober wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Iserlohn Roosters. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Ich bin mit unserem heutigen Spiel zufrieden. Wir haben Spielzüge aufgezogen als es nötig war. Zudem sind wir ruhig geblieben und kompakt aufgetreten. Jeder Einzelne hat vollen Einsatz gezeigt und wir haben die Chancen genutzt, die sich uns geboten haben. Jake Hildebrand war zur Stelle, als wir ihn brauchten. Meine Spieler haben das umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Ich freue mich, dass sie dafür belohnt wurden.“

Endergebnis
Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Aufstellungen
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Wiederer; Mik, Reinke; Panocha, Smith; Kretzschmar – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Veilleux (A), Vikingstad, Pföderl; Hördler, Eder, Bergmann; Leden – Trainer: Serge Aubin
Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann (Strahlmeier) – Melchiori, Prow; Möser, Pfohl; Thompson, Martinovic; Hafenrichter – White, Feser, Lynch; Schinko, Gaudet, Machacek; Chrobot, Choupani, Ziegler; Ruckdäschel, Ramoser, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Tore
1:0 – 22:59 – Reinke (Tiffels, Pföderl) – EQ
2:0 – 23:52 – Müller (Ronning, Kirk) – EQ
2:1 – 31:58 – Schinko (Pfohl, Machacek) – EQ
3:1 – 43:48 – Eder (Bergmann, Reinke) – EQ
3:2 – 46:50 – Möser (White, Melchiori) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0) Minuten – Grizzlys Wolfsburg: 2 (0, 0, 2) Minuten
Schiedsrichter Martin Frano, David Cespiva (Maksim Cepik, Wayne Gerth)
Zuschauer 14.140

306
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Capitals verlieren gegen den KAC knapp

