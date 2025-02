EisbÃ¤ren gewinnen gegen NÃ¼rnberg mit 2:1

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Partie des 43. Spieltages der PENNY DEL gewonnen.

Die Berliner setzten sich mit 2:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers durch. Stürmer Matej Leden kam zu seinem DEL-Debüt. Das Sportliche war an diesem Tag jedoch nebensächlich. Die Partie stand im Zeichen des Gedenkens an Tobias Eder.

Der Abend begann mit einer emotionalen Zeremonie zu Ehren Eders. Im Anschluss erwischten die Eisbären einen Blitzstart ins Spiel und gingen bereits nach 36 Sekunden durch Ty Ronning (1.) in Führung. Trotz weiterer Chancen ging mit der knappen Führung der Gastgeber in die erste Pause. Kurz nach Beginn des Mitteldrittels zeigten die Eisbären-Fans in der 22. Spielminute in Gedenken an Tobias Eder eine große Choreographie. In der Folge konnte Cole Maier (27./PP1) im Powerplay für Nürnberg egalisieren. Kai Wissmann (31.) brachte die Gastgeber aber erneut in Front. Im Schlussabschnitt fiel kein weiterer Treffer. Es blieb beim 2:1-Heimsieg der Berliner, der an diesem Abend aber irrelevant war.

Die Eisbären Berlin sind nach der Länderspielpause wieder am Mittwoch, den 12. Februar im Einsatz. Im Nachholspiel des 42. Spieltages gastiert die Düsseldorfer EG in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war sehr schwerer Abend für uns alle. Es war zweifellos der härteste Tag meines Lebens als Trainer. Ich bin stolz auf meine Jungs. Sie haben mit einem schweren Herz gespielt, aber am Ende einen Weg gefunden, zu gewinnen. Wir haben mit Tobi gespielt.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, Galipeau; Panocha – Tiffels (A), Pföderl, Ronning; Veilleux, Kirk, Noebels (A); Hördler, Byron, Bergmann; Schneider, Leden, Schäfer – Trainer: Serge Aubin

Nürnberg Ice Tigers: Hungerecker (Treutle) – Karrer, Headrick; Braun, Haiskanen; Böttner, Shaw – Barratt, Graber, McKenna; Heigl, Stoa, Ustorf; Kechter, Maier, Gerard; Ribarik, Eham, Alanov – Trainer: Mitch O‘Keefe

Tore

1:0 – 00:36 – Ronning (Wissmann, Müller) – EQ

1:1 – 26:50 – Maier (Barratt, McKenna) – PP1

2:1 – 30:46 – Wissmann (Tiffels, Pföderl) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 8 (0, 8, 0) Minuten – Nürnberg Ice Tigers: 4 (2, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Christopher Schadewaldt, David Cespiva (Tobias Treitl, Marcus Höfer)

Zuschauer 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV