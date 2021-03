EisbÃ¤ren feiern 3:1-AuswÃ¤rtssieg in Niederbayern

Berlin / Straubing. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen am 32. Spieltag der PENNY DEL Saison 2020/21 bei den Straubing Tigers mit 3:1. Nach...

Berlin / Straubing. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen am 32. Spieltag der PENNY DEL Saison 2020/21 bei den Straubing Tigers mit 3:1.

Nach diesem Erfolg weisen die Berliner einen Punktequotienten von 2,18 auf und sind weiterhin Tabellenführer der Gruppe Nord. Bereits morgen, am 29. März 2021 treten die Eisbären bei den Nürnberg Ice Tigers an. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

Nachdem im Startdrittel kein Treffer fiel, brachte Ryan McKiernan (29.) die Gäste im zweiten Spielabschnitt in Führung. Straubing konnte durch Klein (37.) wieder ausgleichen, Zach Boychuk (39./PP1) erzielte aber im Powerplay das Berliner 2:1. Im Schlussdrittel stellte Mark Olver (48./PP1) mit dem zweiten Überzahltreffer der Eisbären den 3:1-Endstand her.

Serge Aubin: „Das war ein wichtiger Auswärtssieg und ein Erfolg des Charakters. Das letzte Spiel gegen Ingolstadt hatte viel Kraft gekostet. Wir agieren sehr gut als Team und haben auch heute einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen. Unser Unterzahlspiel war heute wieder hervorragend und Tobias Ancicka hat sehr gut gespielt. Unser Powerplay hat anfangs nicht so gut funktioniert. Wir sind aber ruhig geblieben, haben Lösungen gefunden und noch zwei wichtige Tore geschossen. Jetzt gilt unser Fokus unserer morgigen Partie gegen Nürnberg.“

Ryan McKiernan: „Es war eine starke Defensivleistung unserer Mannschaft und Tobias Ancicka hat super gehalten. Wir haben dem Gegner nicht viel Platz gelassen und unsere Chancen genutzt. Wir haben Straubing vorab im Meeting analysiert und unser Unterzahlspiel war sehr gut. Es war wichtig, dass wir den Puck schnell und tief gespielt haben und direkt in den Forecheck übergegangen sind.“

Kai Wissmann: „Wir hatten uns vorgenommen, kompakt zu spielen. Das ist uns gut gelungen. In Unterzahl haben wir hart gearbeitet und die Pucks immer wieder aus unserem Drittel rausgebracht. Im ersten Drittel hat unser Powerplay nicht ganz so gut funktioniert wie in den letzten Partien. Am Ende hat es dann aber mit den zwei Treffern den Sieg für uns gesichert. Gegen Nürnberg erwarte ich morgen ein enges Spiel. Wir müssen aber auf uns schauen und unseren Spielplan durchziehen. Dann stehen die Chancen gut, dass wir auch diese Begegnung gewinnen werden.“

Endergebnis: Straubing Tigers – Eisbären Berlin 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Aufstellungen

Straubing Tigers: Vogl (Eisenhut) – Brandt, Kohl; Gormley, Klein; Eriksson, Schopper –Baßler, Eder, Ziegler; Laganiére, Balisy, Tropp; Mouillierat, Brunnhuber, Williams; Latta, Mulock, Acolatse – Trainer: Tom Pokel

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger) – Müller, Ramage (A); Hördler (C), Wissmann (A); Després, McKiernan – Mik, Olver, Tuomie; White, Boychuk, Fiore; Noebels, Reichel, Pföderl; Dietz, Kinder, Hänelt – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 28:21 – McKiernan (White, Müller) – EQ

1:1 – 36:41 – Klein (Kohl, Mouillierat) – EQ

1:2 – 38:59 – Boychuk (Reichel, Pföderl) – PP1

1:3 – 47:33 – Olver (White, Müller) – PP1

Strafen:

Straubing Tigers: 16 (6, 8, 2) Minuten

Eisbären Berlin: 12 (2, 4, 6) Minuten

Schiedsrichter:

Hauptschiedsrichter: Benjamin Hoppe, Gordon Schukies

Linienrichter: Jonas Merten, Marius Wölzmüller