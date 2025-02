EisbÃ¤ren fegen DÃ¼sseldorf mit 10:2 aus der Arena

Berlin. (PM Eisbären) Nach der Länderspielpause haben die Eisbären Berlin am heutigen Abend ihr 785. DEL-Spiel absolviert.

Im Nachholspiel des 42. Spieltags besiegten sie die Düsseldorfer EG deutlich mit 10:2. Neuzugang Adam Smith bestritt seine erste Partie für den Hauptstadtclub.

Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine. Nach nicht einmal einer Minute erzielte Ty Ronning (1.) das erste Tor für die Berliner. Auch die erste Überzahl nutzte der Hauptstadtclub. Liam Kirk (8./PP1) erhöhte auf 2:0. In der 12. Minute war es dann Eric Hördler (12.), der im Alleingang den dritten Treffer für Berlin erzielte. Circa 20 Sekunden später traf Frederik Tiffels (12.) zum 4:0-Pausenstand.

Im zweiten Spielabschnitt bot sich zunächst ein ähnliches Bild. Korbinian Geibel (23.) traf nach gut zwei Minuten für die Heimmannschaft. Lean Bergmann (27). und Marcel Noebels (33.) erhöhten diesen Spielstand auf 7:0 bis Alexander Blank (35./EQ-EA) bei angezeigter Strafe die DEG auf die Anzeigetafel brachte. Zum zweiten Mal an diesem Abend traf Ty Ronning (36.) und erzielte somit das 8:1 für die Eisbären, woraufhin die Rheinländer ihren Torhüter auswechselten. Kurz vor Ende des Drittels schoss Laurin Braun das zweite Tor für die Gastmannschaft.

Im letzten Spielabschnitt ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Zunächst war es Leo Pföderl (52.), der mit seinem Tor den fünften Scorerpunkt an diesem Abend erzielte. Dann erhöhte Frederik Tiffels (57.) mit seinem zweiten Treffer zum zweistelligen Endergebnis von 10:2.

Bereits am Freitag, den 14. Februar bestreiten die Eisbären das nächste Spiel. Ab 19:30 Uhr sind die Berliner in Bremerhaven gefragt.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es ist ein wirklich gelungener Abend für uns. Ich habe eine Menge guter Dinge gesehen. Wir waren sehr strukturiert. Die Jungs haben gut zusammengespielt, jeder war auf seinem Platz und wir haben unsere Zweikämpfe gewonnen. Zur passenden Zeit haben wir gute Spielzüge gemacht und richtige Entscheidungen getroffen. Mir hat besonders gut gefallen, dass wir für unsere gelungene Spielweise belohnt wurden. Wir sehen jetzt nach vorne und denken von Spiel zu Spiel.“

Adam Smith (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es war mein erstes Spiel hier. Es hat Spaß gemacht. Die Stimmung ist elektrisierend und die Fans sind unglaublich. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich habe vorher schon viel Gutes über die Deutsche Eishockey Liga gehört und wollte irgendwann in meiner Karriere hier spielen. Ich habe mich über das Interesse von Berlin also sehr gefreut. Ich möchte mich schnell in die Mannschaft einfügen und ihr helfen. Ich glaube, wir haben bis zum Ende der Saison nur noch sechs Trainings, da noch so viele Spiele anstehen. Ich muss mich also schnell eingewöhnen.“

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 10:2 (4:0, 4:2, 2:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Smith; Geibel, Mik; Panocha – Tiffels, Pföderl, Ronning; Veilleux, Kirk, Noebels (A); Hördler, Byron, Bergmann; Schäfer, Leden, Schneider– Trainer: Serge Aubin

Düsseldorfer EG: Haukeland (Quapp) – McKiernan, Akdag; Postma, Cumiskey; Ankert, Ebner; Balinson – Ehl, Gaudet, O‘Donnel; Richards, Angle, Borzecki; Blank, Rymsha, Gogulla; Roßmy, Braun, Üffig – Trainer: Steven Reinprecht

Tore

1:0 – 00:34 – Ronning (Tiffels, Pföderl) – EQ

2:0 – 07:55 – Kirk (Pföderl, Byron) – PP1

3:0 – 11:31 – Hördler ¬– EQ

4:0 – 11:54 – Tiffels (Ronning, Pföderl) – EQ

5:0– 22:18 – Geibel (Leden, Schäfer) – EQ

6:0 – 26:23 – Bergmann (Niemelainen, Byron) – EQ

7:0 – 32:40 – Noebels (Veilleux, Geibel) – EQ

7:1 – 34:29 – Blank (O’Donnell) – EQ-EA

8:1 – 35:14 – Ronning (Tiffels, Pföderl) – EQ

8:2 – 37:02 – Braun (Rymsha) – EQ

9:2 – 51:01 – Pföderl (Ronning, Schäfer) – EQ

10:2 – 56:41 – Tiffels (Wissmann, Ronning) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: (0, 4, 0) Minuten – Düsseldorfer EG: (2, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, André Schrader (Vincent Brüggemann, Wayne Gerth)

Zuschauer 12.539

