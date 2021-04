EisbÃ¤ren erzwingen Entscheidungsspiel

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen das zweite Spiel des Halbfinals der Playoffs der PENNY DEL Saison 2020/21. Die Berliner bezwingen den ERC...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen das zweite Spiel des Halbfinals der Playoffs der PENNY DEL Saison 2020/21.

Die Berliner bezwingen den ERC Ingolstadt mit 3:2 und gleichen die Serie aus. Somit kommt es zum entscheidenden dritten Spiel um den Einzug ins Finale. Die Entscheidungspartie dieser Halbfinalserie findet am Freitag, den 30. April 2021 um 18:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

Wohlgemuth (1.) traf für die Gastgeber bereits nach 57 Sekunden, Leo Pföderl (10.) konnte aber für die Eisbären ausgleichen. Im Mitteldrittel brachte Höfflin (27.) die Ingolstädter wieder in Führung. Matt White (50,/PP1) stellte jedoch im Schlussabschnitt im Powerplay auf 2:2 und Ryan McKiernan (59.) traf 63 Sekunden vor Ende des Spiels zum 3:2-Sieg der Gäste.

Serge Aubin: „Wir wussten von Anfang an, dass es eine enge Serie mit harten Spielen werden wird. Auch nach dem frühen Gegentor habe ich nie an uns gezweifelt und weiter an den Sieg geglaubt. Es war heute eine starke Teamleistung. Wir haben uns über die gesamten 60 Minuten an unseren Spielplan gehalten und haben sehr diszipliniert, aber trotzdem sehr körperbetont gespielt. Am Freitag wollen wir unseren Heimvorteil nutzen und ins Finale einziehen.“

Marcel Noebels: „Das war ein Charaktersieg. Wir standen mit dem Rücken zur Wand, haben aber nie aufgehört an uns zu glauben. Wir sind eine komplette Einheit und kämpfen alle füreinander. An der Chancenverwertung müssen wir noch etwas arbeiten, wir hätten das Spiel heute schon deutlich früher entscheiden können. Das Powerplaytor war einer unserer wichtigsten Überzahltreffer diese Saison. Durch dieses Tor ist das Momentum des Spiels auf unsere Seite gekommen. Am Freitag wird es wieder eine hart umkämpfte Partie. Wir sind aber bereit und mit uns ist zu rechnen.“

Endergebnis: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Aufstellungen

ERC Ingolstadt: Garteig (Daws) – Bodie, Ellis; Wagner, Marshall; Quaas, Schütz; Pruden – Kuffner, Aubry, Simpson; Höfflin, Wohlgemuth, Storm; Defazio, Feser, Elsner; Detsch, Soramies, Stachowiak – Trainer: Doug Shedden

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Hördler (C), Wissmann (A); Després, McKiernan; Müller, Ramage (A); Mik – Boychuk, Olver, Tuomie; Noebels, Reichel, Pföderl; White, Zengerle, Foucault; Labrie, Streu, Fiore – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 00:57 – Wohlgemuth (Wagner, Marshall) – EQ

1:1 – 09:06 – Pföderl (Reichel, Hördler) – EQ

2:1 – 26:48 – Höfflin (Wohlgemuth, Storm) – EQ

2:2 – 49:18 – White (Noebels, Després) – PP1

2:3 – 58:57 – McKiernan (Boychuk, Müller) – EQ

Strafen:

ERC Ingolstadt: 12 (4, 4, 4) Minuten

Eisbären Berlin: 6 (6, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter:

Hauptschiedsrichter: Andre Schrader, Marian Rohatsch

Linienrichter: Andreas Hofer, Marius Wölzmüller