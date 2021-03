EisbÃ¤ren erteilen der DEG eine 8:1 Lektion

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen zum Abschluss der regionalen Gruppenphase der PENNY DEL Saison 2020/21. Die Berliner bezwingen die Düsseldorfer EG in...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin gewinnen zum Abschluss der regionalen Gruppenphase der PENNY DEL Saison 2020/21.

Die Berliner bezwingen die Düsseldorfer EG in der Mercedes-Benz Arena mit 8:1. Nach 24 Partien weisen die Eisbären einen Punktequotienten von 2,17 auf und sind Tabellenführer der Gruppe Nord.

Die Eisbären gingen im ersten Spielabschnitt durch zwei Tore von Leo Pföderl (5., 12.) und einen Treffer von Lukas Reichel (17.) mit 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel erhöhten Kris Foucault (26., 29.), Zach Boychuk (34./PP1) und Matt White (37.) auf 7:0. Ehl (44./PP1) konnte für die DEG im Schlussdrittel im Powerplay auf 1:7 verkürzen, Kris Foucault (59.) sorgte aber mit seinem dritten Treffer des Abends für den 8:1-Endstand.

Mit dem nächsten Ligaspiel beginnen für die Eisbären Berlin die Spiele gegen die Mannschaften der Gruppe Süd. Am Sonntag, den 21. März 2021 treffen die Berliner in der Mercedes-Benz Arena auf die Augsburger Panther. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben unsere Chancen von Beginn an konsequent genutzt. Wir haben sehr einfach aber effizient gespielt. Wir haben unser Spiel über die gesamten 60 Minuten gut durchgezogen und unsere Chancen genutzt. Jetzt geht es gegen die Mannschaften aus der Süd-Gruppe. Darauf freuen wir uns.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Das war eine klasse Teamleistung, alle vier Reihen haben sehr gut gespielt. Wir wollten zum Abschluss der Nord-Gruppe unbedingt gewinnen. Wir haben sehr gut und diszipliniert gespielt. Wir haben unser Spiel durchgezogen und nicht nachgelassen, egal bei welchem Spielstand. Das Zusammenspiel mit Leo Pföderl und Lukas Reichel funktioniert ausgezeichnet. Wir verstehen uns super und arbeiten auch für einander. So sind solche Spiele wie heute möglich. Wir wollen der Mannschaft weiterhelfen. Wenn unsere Reihe gut spielt, ist die Chance groß, dass wir punkten. Es wird jetzt ein straffes Programm mit den Spielen gegen die Süd-Teams. Wir müssen aber an uns und unsere Stärken glauben. Wenn wir so spielen wie zuletzt, brauchen wir uns vor keiner Mannschaft zu verstecken. Ich freue mich auf diese Spiele.“

Kris Foucault (Stürmer Eisbären Berlin): „Die Reihe um Noebels, Reichel und Pföderl hat uns mit ihren drei Treffern im Startdrittel geholfen, das Momentum auf unserer Seite zu bekommen. Danach lief es sehr gut für uns. Es ist sehr einfach, mit Matt White und Zach Boychuk zusammen zu spielen. Sie sind sehr gute Spieler, die Chemie zwischen uns dreien passt einfach und die Rädchen greifen ineinander. Es macht Spaß mit ihnen zusammen auf dem Eis zu stehen und natürlich macht es auch Spaß, Tore zu schießen. Jetzt geht es gegen die Süd-Teams. Dass wir Tore schießen können, haben wir bewiesen. Wenn wir kompakt verteidigen, können wir mit jeder Mannschaft mithalten.“

Endergebnis:

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

Aufstellungen:

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Hördler (C ), Wissmann (A); Müller, Ramage (A); Després, McKiernan; Mik – White, Boychuk, Foucault; Noebels, Reichel, Pföderl; Tuomie, Streu, Olver; Kinder, Hänelt – Trainer: Serge Aubin

Düsseldorfer EG: Hane (ab 21. Pantkowski) – Jensen, Cumiskey; Brejcak, Nowak; Ebner, Geitner; From – Ehl, Barta, Flaake; Kammerer; Olimb, Fischbuch; Carey, Svensson, Eder; Karachun; Buzas, Jahnke – Trainer: Harold Kreis

Tore:

1:0 – 04:18 – Pföderl (Noebels, Ramage) – EQ

2:0 – 11:08 – Pföderl (Noebels, Reichel) – EQ

3:0 – 16:08 – Reichel (Noebels, Wissmann) – EQ

4:0 – 25:39 – Foucault (White) – EQ

5:0 – 28:46 – Foucault (McKiernan, White) – EQ

6:0 – 33:42 – Boychuk (Noebels, Hördler) – PP1

7:0 – 36:41 – White (Pföderl, Boychuk) – EQ

7:1 – 43:38 – Ehl (Carey, Cumiskey) – PP1

8:1 – 58:06 – Foucault (Boychuk, Després) – EQ

Strafen: Eisbären Berlin: 8 (0, 2, 6) Minuten – Düsseldorfer EG: 6 (0, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter: Marc Iwert, Andre Schrader (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

