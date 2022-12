EisbÃ¤ren-Coach Aubin nach der 0:5 Pleite in Wolfsburg: „Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft. Freitag mÃ¼ssen wir gegen die Bietigheim Steelers gewinnen“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im letzten Auswärtsspiel vor Weihnachten geschlagen geben. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich im letzten Auswärtsspiel vor Weihnachten geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 0:5.

Die Grizzlys gingen im ersten Spielabschnitt durch zwei Treffer von Spencer Machacek (2.) und Laurin Braun (15.) mit 2:0 in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Thomas Reichel (27.) für Wolfsburg. Dustin Jeffrey (55.) und Trevor Mingoia (59.) sorgten dann im Schlussabschnitt für den 5:0-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 23. Dezember. Dann sind die Bietigheim Steelers zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin , Cheftrainer Berlin: „Unsere Leistung war heute nicht gut genug. Wir hatten einen schwierigen Start und lagen früh zurück. Beiden Gegentreffern sind vermeidbare Fehler vorausgegangen. Wir haben versucht, uns zurück ins Spiel zu kämpfen. Wir konnten unsere Chancen aber nicht nutzen. Auch das dritte Gegentor war vermeidbar. Am Ende haben wir dann alles reingeworfen, sodass Wolfsburg zu weiteren Möglichkeiten kam. Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft. Am Freitag müssen wir gegen die Bietigheim Steelers gewinnen.“

Frank Mauer, #28 Berlin: „Wolfsburg hat von Beginn an sehr aggressiv und druckvoll gespielt. Wir standen in der Defensive nicht sicher und haben viele Großchancen zugelassen. Das darf uns nicht passieren. Dafür gibt es keine Ausreden. Wir hatten Phasen in der Partie, in denen wir gut gespielt und uns Chancen erspielt haben. Aber über weite Strecken waren die Grizzlys heute besser. Wir werden das Spiel definitiv aufarbeiten und analysieren. Am Freitag müssen wir gegen Bietigheim anders auftreten, da müssen wir gewinnen.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Pogge) – Krupp, Zajac; Wurm, Möser; Mass, Bittner – Archibald, Morley, Schinko; Braun, Jeffrey, Machacek; Mingoia, Beaudin, Dumont; Button, Reichel – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Markkanen (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Melchiori, Nowak; F. Hördler (C), Mik – Noebels, Boychuk (A), Clark; White, Regin, Pföderl; Veilleux, Zerter-Gossage, Fiore; Heim, Mauer, Nijenhuis – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 01:19 – Machacek (Jeffrey, Braun) – EQ

2:0 – 14:09 – Braun (Morley, Zajac) – EQ

3:0 – 26:33 – Reichel (Button, Mingoia) – EQ

4:0 – 54:25 – Jeffrey (Machacek, Archibald) – EQ

5:0 – 58:29 – Mingoia (Mass, Dumont) – EQ

Strafen

Grizzlys Wolfsburg: 8 (0, 6, 2) Minuten

Eisbären Berlin: 6 (0, 6, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Andre Schrader (Wayne Gerth, Marcus Höfer)

Zuschauer 3.310