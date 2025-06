EisbÃ¤ren binden Marco Nowak und Nachwuchstalente

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben weitere Nachwuchstalente in ihren Profikader integriert.

Torhüter Lennart Neiße und Verteidiger Moritz Kretzschmar gehören ab sofort zum Kader des amtierenden Deutschen Meisters. Zudem hat sich Marco Nowaks Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Der Defensivspieler steht seit 2022 im Kader des Hauptstadtclubs und gewann mit den Berlinern bislang zwei Meisterschaften.

Der gebürtige Berliner Neiße startete seine Laufbahn bei den ECC Preussen Berlin und wechselte mit 14 Jahren zu den Eisbären Juniors. Die vergangenen drei Saisons spielte der 18-Jährige dann in Kanada. Nun kehrt der 1,98 Meter große und 91 Kilogramm schwere Schlussmann, der im letzten Jahr am Development Camp der Vegas Golden Knights teilnahm, in seine Heimatstadt zurück. Mit der deutschen U18-Nationalmannschaft gewann er bei der IIHF U18 Weltmeisterschaft 2024 der Division IA die Goldmedaille und führte die DEB-Auswahl als Starting Goalie wieder in die Top-Division.

Moritz Kretzschmar wurde ebenfalls in der Bundeshauptstadt geboren und stammt aus dem Nachwuchs der Eisbären Juniors Berlin. Der 18-jährige Defensivspieler absolvierte in der DNL bislang insgesamt 84 Partien, in denen er mit 62 Scorerpunkten (22 Tore, 40 Assists) überzeugte. In den DNL-Playoffs 2024 sammelte er 12 Punkte und war damit erfolgreichster Punktesammler unter den Verteidigern. Darüber hinaus bestritt er für die Lausitzer Füchse in der letzten Saison bereits 16 Partien in der DEL2. Zudem gehörte der 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze im letzten Frühjahr auch zum U18-Team des DEB, das bei der WM der Division IA den Aufstieg in die Top-Gruppe erspielte.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Marco Nowak wird von uns die nötige Zeit erhalten, sich von seiner langwierigen Verletzung, die ihn zuletzt außer Gefecht setzte, zu erholen. Auch wenn er nicht spielen konnte, war er immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Lennart und Moritz sind große Talente, die unserem Kader weitere Tiefe verleihen. Beide möchten bei uns die nächsten Schritte in ihrer Laufbahn gehen. Sie besitzen großes Potenzial und haben das Ziel, sich stetig zu verbessern. Wir haben einen langfristigen Plan mit ihnen, werden sie weiter fördern und ihnen die nötige Zeit für ihre Entwicklung geben.“

Lennart Neiße erhält die Rückennummer 73. Moritz Kretzschmar wird für die Eisbären mit der Nummer 83 auflaufen.

Die Eisbären Berlin haben aktuell für die kommenden Saison 2025/26 in der PENNY DEL acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand, Lennart Neiße

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Marco Nowak, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Norwin Panocha, Moritz Kretzschmar

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Blaine Byron, Matej Leden, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Elias Schneider, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV