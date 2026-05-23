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Eisbären binden 19-jährigen Zwei-Wege-Angreifer nach dessen vielversprechenden ersten Schritten in der DEL2

23. Mai 20262 Mins read66
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Marks Jirgensons - © Sportfoto-Sale (DR)
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Regensburg. (PM Eisbären) Während der abgelaufenen DEL-2-Saison rückte Stürmer Marks Jirgensons aus der U-20-Mannschaft des EV Regensburg in den Kader des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg auf – mit starken ersten Auftritten im deutschen Unterhaus erspielte er sich das Vertrauen des Trainerstabs der EBR und kam letztlich auf 18 Einsätze.

Nun sollen noch etliche weitere hinzukommen, denn der 19-jährige deutsch-lettische Zwei-Wege-Angreifer bleibt bei den Oberpfälzern: Er erhält einen U-21-Fördervertrag.

Eisbären-Trainer Peter Flache kennt seinen Schützling bestens: Bevor er während der Spielzeit 2024/2025 zum Cheftrainer und Sportlichen Leiter des DEL-2-Teams aufstieg, war er für die Regensburger U 20 in Deutschlands höchster Nachwuchsliga, der DNL, verantwortlich. In dieser kommt Jirgensons in 120 Einsätzen über drei Saisons auf beachtliche 131 Torbeteiligungen (56 Treffer und 75 Assists). Bei Jirgensons‘ Beförderung in den Zweitliga-Kader betonte Flache daher: „Ich habe Marks für die U 20 in die DNL nach Regensburg geholt – und er war dort einer unserer Besten, meiner Meinung nach sogar der beste Zwei-Wege-Spieler der ganzen Liga. Er punktet, ist stark an der Scheibe, aber er arbeitet auch sehr gut defensiv.“

Jirgensons wurde in der lettischen Hauptstadt Riga geboren. Später fand er seinen Weg über die Talentschmieden in Straubing und Bietigheim nach Regensburg, wo er seit Sommer 2024 spielt. Parallel zu seinem Sprung ins Eisbären-Profiteam während der abgelaufenen Spielzeit lief der schnelle Offensivmann auch 13 Mal per Förderlizenz für Passau in der Oberliga auf.

Der talentierte Stürmer sagt selbst: „Ich freue mich sehr, Teil der Eisbären Regensburg zu sein. Für mich ist das ein großer Schritt und ich bin dem Trainerteam sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Die bisherigen Erfahrungen im Team waren für mich sehr wertvoll und ich habe bereits viel dazugelernt. Jetzt werde ich weiter hart arbeiten, um meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).
Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.
Sturm: Samuel Payeur, Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Marks Jirgensons (U 21), Donát Péter, Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause und Tyler Ward (AL).
Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

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