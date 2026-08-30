Eisbären bezwingen die Lausitzer Füchse im letzten Testspiel

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Vorbereitung auf die Saison 2026/27 erfolgreich abgeschlossen.

Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt trafen die Berliner am Sonntagnachmittag im ausverkauften Wellblechpalast auf die Lausitzer Füchse. Der Hauptstadtclub setzte sich gegen seinen DEL2-Kooperationspartner mit 3:1 durch. Die Partie fand im Rahmen des dreitägigen Eisbären Festivals statt.

Es entwickelte sich von Beginn an eine stimmungsvolle und lautstarke Atmosphäre. Die Eisbären waren im Startdrittel die spielbestimmende Mannschaft und hatten mehr Spielanteile. Aber auch die Gäste kamen per Konter zu Abschlüssen. Yannick Veilleux (7.) sorgte für die Führung der Berliner, mit der es auch in die erste Pause ging. Im mittleren Spielabschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Die Gastgeber blieben das druckvollere Team. Ty Ronning (35./PP1) baute die Berliner Führung im Powerplay weiter aus. Im Schlussdrittel durften dann die Gästefans erstmals jubeln. Alex Brännstam (54.) gelang der Weißwasseraner Anschlusstreffer. Jonas Müller (55.) konnte jedoch wenig später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellen. Es blieb dann schlussendlich beim 3:1-Heimsieg der Eisbären.

In der kommenden Woche stehen für die Eisbären die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. Am Freitag, den 4. September startet die Hauptrunde der Champions Hockey League. Die Berliner treten zunächst zweimal in der Schweiz an. Zum Auftakt gastiert der Hauptstadtclub beim Genéve-Servette HC an. Die Partie beginnt um 19:45 Uhr. Bereits am Sonntag, den 6. September folgt die Partie beim HC Davos.

Éric Dubois (Trainer Eisbären Berlin): „Hinter uns liegt eine intensive Trainingswoche, sodass der ein oder andere sicher auch etwas müde war. Wir wollten uns heute auf einige kleine Details in unserem Spiel fokussieren. Das ist uns im Großen und Ganzen gelungen. Jetzt freuen wir uns auf den Start der Champions Hockey League.“

Yannick Veilleux (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war eine gute Partie. Weißwasser hat von Beginn an sehr körperbetont gespielt. Wir haben unser Spiel aber einfach gehalten und gut dagegengehalten. Im Mitteldrittel wurde das Tempo dann etwas ruhiger und wir haben es gut zu Ende gespielt. Die Stimmung im Welli war herausragend. Unsere Fans sind grandios. Es war so laut, dass es teilweise schwierig war, die eigenen Mitspieler zu verstehen. Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind bereit für den CHL-Start.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Lausitzer Füchse 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: LaFontaine (ab 31. Spielminute: Neffin) – Müller, Mik; Smith, Reinke; Geibel, Wissmann (C); Kretzschmar, Has – Kirk, Fontaine, Ronning; Hördler, Eder, Pföderl; Kirk; Veilleux (A), Vikingstad, Krestan, Saffran, Wiederer, Griva – Trainer: Éric Dubois

Lausitzer Füchse: Morrone (Neiße) – Heyter, Brännstam; Freis, Humberstone; Schindler, Hannon; Braun, Elwing – Schmidt-Svejstrup, Lemos, Dosch; Breitkreuz, Brady, Kraus; Saakyan, Rundqvist, Broda; Sager, Theodore, Anders – Trainer: Christof Kreutzer

Tore

1:0 – 06:14 – Veilleux (Fontaine, Wissmann) – EQ

2:0 – 34:58 – Ronning (Pföderl, Kirk) – PP1

2:1 – 53:09 – Brännstam (Schmidt-Svejstrup) – EQ

3:1 – 54:32 – Müller (Vikingstad) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 4 (0, 2, 2) Minuten – Lausitzer Füchse: 6 (0, 6, 0) Minuten

Schiedsrichter

Kilian Hinterdobler, Achim Moosberger (Lukas Pfriem, Maksim Cepik)

Zuschauer

4.227

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