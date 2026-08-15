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Eisbären Berlin: Warum die neunte Importlizenz nicht an Markus Niemeläinen vergeben wird

15. August 20261 Mins read281
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Markus Niemeläinen - © Mathias Renner / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und Markus Niemeläinen gehen getrennte Wege.

Die Berliner und der Verteidiger haben sich einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Der Finne verlässt die Eisbären somit nach zwei Spielzeiten.

Niemeläinen wechselte im September 2024 nach Berlin und gewann mit dem Hauptstadtclub in den Jahren 2025 und 2026 die Deutsche Meisterschaft. In den beiden vergangenen Spielzeiten absolvierte der Defensivspieler, der mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen wurde, insgesamt 73 Partien in der PENNY DEL. In diesen Spielen sammelte er 12 Scorerpunkte (ein Tor, elf Assists). Hinzu kommen vier Einsätze in der Champions Hockey League, in denen er einen Treffer beisteuerte.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir danken Markus für sein Engagement bei den Eisbären. Er hat seinen Beitrag zu unseren letzten beiden Titelgewinnen geleistet. Während seiner Zeit in Berlin hatte Niemo leider großes Verletzungspech, wodurch er immer wieder zurückgeworfen wurde. Mit Blick auf unseren aktuellen Kader und die kommende Saison haben wir seinen Vertrag jedoch im beiderseitigen Einverständnis aufgelöst. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“

Mit dieser Personalentscheidung haben die Eisbären Berlin für die Spielzeit 2026/27 aktuell acht Ausländerlizenzen vergeben und noch drei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Markus Niemeläinen @ Elite Prospects

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