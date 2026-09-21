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Eisbären Berlin verpflichten NHL-erfahrenen Stürmer

21. September 20262 Mins read254
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Jean-Luc Foudy - © NHL media
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen.

Jean-Luc Foudy wechselt von den Iowa Wild aus der American Hockey League zum amtierenden Deutschen Meister. Der Kanadier hat beim Hauptstadtclub einen Vertrag über die laufende Saison unterschrieben und erhält die Rückennummer 55.

2020 wurde Foudy von den Colorado Avalanche in der dritten Runde an Position 75 gedraftet. Abgesehen von einem kurzen Engagement in Schweden während der Covid-Pandemie, lief der Rechtsschütze bislang ausschließlich in Nordamerika auf. Für Colorado kommt der Angreifer auf 13 Einsätze in der NHL, in denen er einen Treffer erzielte. In der AHL absolvierte Foudy für die Colorado Eagles und Iowa Wild insgesamt 307 Spiele, in denen er 42 Tore und 101 Assists verbuchte. Zudem repräsentierte er die kanadische Nationalmannschaft im letzten Jahr beim traditionellen Spengler Cup.

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Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Patrick Khodorenko wird noch länger fehlen. Daher haben wir uns dazu entschieden, uns noch einmal im Angriff zu verstärken. Jean-Luc ist ein dynamischer Zwei-Wege-Stürmer, der viel Energie in unser Offensivspiel bringen wird. Jean-Lucs große Stärke ist seine Geschwindigkeit, wodurch er das Spiel beschleunigt und somit sehr gut in unser System passt. Er ist ein intelligenter Angreifer, der sowohl auf dem Flügel als auch als Center spielen kann. Durch seine Zeit in Schweden kennt er das europäische Eishockey bereits, sodass er keine lange Eingewöhnungszeit brauchen wird.“

„Ich freue mich riesig, Teil der Eisbären und einer solch erfolgreichen Organisation zu werden. Ich kann es nicht erwarten endlich loszulegen und mit meinen neuen Teamkollegen aufs Eis zu gehen“, sagt Jean-Luc Foudy.

Aufgrund seiner fortlaufenden Reha haben die Eisbären Patrick Khodorenko noch nicht lizenziert. Somit haben die Berliner mit dieser Neuverpflichtung zum aktuellen Zeitpunkt neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Jack LaFontaine, Lennart Neiße, Jonas Neffin
Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Brandon Davidson, Moritz Kretzschmar
Sturm: Noel Saffran, Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Rihards Griva, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Jean-Luc Foudy, Eric Hördler, Tobias Krestan, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jean-Luc Foudy @ Elite Prospects

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