Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Eisbären Berlin vergeben die zehnte Importlizenz an einen einen international erfahrenen Center
! +Eisbären BerlinTransfers

Eisbären Berlin vergeben die zehnte Importlizenz an einen einen international erfahrenen Center

Eisbären verpflichten Jean-Sébastien Dea

22. Oktober 20251 Mins read267
Share
Jean-Sébastien Dea - © NHL Media
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auf die weiterhin stark angespannte Personalsituation reagiert und Jean-Sébastien Dea unter Vertrag genommen.

Der Stürmer wechselt von Neftekhimik Nizhnekamsk aus der Kontinental Hockey League zum amtierenden Deutschen Meister.

In Nordamerika lief der Center vornehmlich in der American Hockey League auf. In insgesamt 557 AHL-Spielen kommt der 31-Jährige auf beachtliche 354 Scorerpunkte (159 Tore, 195 Assists). Darüber hinaus bestritt der Rechtsschütze für Pittsburgh, News Jersey, Buffalo und Arizona auch 37 Partien in der National Hockey League. In diesen Spielen erzielte er fünf Treffer und gab zwei zusätzliche Assists. Zur Saison 2023/24 folgte der Wechsel in die KHL. Für Metallurg Magnitogorsk sowie Nizhnekamsk lief Dea bis zuletzt in insgesamt 120 KHL-Spielen auf. In diesen Partien sammelte er 51 Scorerpunkte (27 Tore, 24 Assists).

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Mit Jean-Sébastien konnten wir einen international erfahrenen Center verpflichten. Er verleiht unserem Kader nicht nur weitere Tiefe. Er ist ein sehr guter Skater und starker Spielmacher. Jean-Sébastien hat einen guten Abschluss und ein gutes Auge für seine Mitspieler. Wir freuen uns, ihn ab sofort im Eisbären-Trikot zu sehen.“

„Ich freue mich sehr, mich den Eisbären Berlin anzuschließen. Die Eisbären sind eine großartige Organisation und ich bin begeistert über diese Möglichkeit. Ich kenne bereits einige meiner neuen Mitspieler und habe unglaubliche Dinge über die Stadt und die Fans gehört. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen, loszulegen und hoffentlich eine weitere Meisterschaft nach Berlin zu bringen“, erklärt Jean-Sébastien Dea.

Dea hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26 unterschrieben und erhält bei den Eisbären die Rückennummer 17.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Saison 2025/26 in der PENNY DEL zehn Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Seine Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

573
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post DEB, PENNY DEL und DEL2 starten erneut gemeinsame Offensive zur Eishockey-Nachwuchsgewinnung

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Düsseldorfer EGTransfers

„Passt sportlich und charakterlich hervorragend ins Team“ – DEG sorgt für mehr Tiefe im Kader

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG sorgt für mehr Tiefe im Kader:...

By22. Oktober 2025
! +Iserlohn Roosters

Iserlohn Roosters wollen auswärts punkten

Iserlohn. (PM Roosters) Nach einem Wochenende ohne Punkte wollen die Iserlohn Roosters...

By22. Oktober 2025
! +DEB-Team

WM-Vorbereitung 2026: Deutschland trifft auf Weltmeister USA

München. (PM DEB) Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und...

By22. Oktober 2025
! +Dresdner EislöwenTransfermarkt GER

Eislöwen verstärken sich mit dem in Frankfurt aussortierten Olympiasieger und Weltmeister Jussi Olkinuora

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich die Dienste von Juho...

By20. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten