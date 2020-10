EisbÃ¤ren Berlin testen am Wochenende in Kassel und Bad Nauheim

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben zwei weitere Testspiele vereinbart. Am kommenden Freitag, den 30. Oktober treten die Berliner beim DEL2 Club EC...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben zwei weitere Testspiele vereinbart.

Am kommenden Freitag, den 30. Oktober treten die Berliner beim DEL2 Club EC Kassel Huskies an. Spielbeginn in der Eissporthalle Kassel ist um 19:30 Uhr.

Am darauffolgenden Samstag, den 31. Oktober, treten die Eisbären ebenfalls gegen ein DEL2 Team an. Der EC Bad Nauheim empfängt den Penny DEL Rekordmeister um 14:30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion.

Beide Spiele werden auf dem Livestream-Portal Sprade.TV (www.sprade.tv) übertragen und kosten jeweils €6,50.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob die Spiele mit Zuschauern durchgeführt werden können. Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation, werden Gästefans aus Berlin jedoch unabhängig von der Entscheidung nicht zugelassen sein.