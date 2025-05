EisbÃ¤ren Berlin machen Zach Boychuk kein neues Vertragsangebot

r>

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und Zach Boychuk gehen getrennte Wege.

Der Kanadier, dessen Arbeitspapier nach der abgelaufenen Saison endete, erhält kein neues Vertragsangebot. Dies ergaben die Gespräche, die nach Abschluss der Spielzeit geführt wurden. Der Stürmer verlässt die Berliner somit nach fünf Spielzeiten und vier gewonnenen Meisterschaften.

Boychuk schloss sich im Laufe der Saison 2020/21 den Eisbären an. In den folgenden fünf Spielzeiten absolvierte der Angreifer für den Hauptstadtclub insgesamt 259 Spiele in der PENNY DEL. In diesen Partien kommt er auf beeindruckende 209 Scorerpunkte (96 Tore, 113 Assists). In den Jahren 2021, 2022, 2024 und 2025 feierte der Kanadier mit den Berlinern jeweils den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Hinzu kommen 22 Einsätze in der Champions Hockey League, in denen der 35-Jährige elf Treffer und 13 weitere Vorlagen beisteuerte.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir sind Zach sehr dankbar. Er hat fünf Saisons für die Eisbären gespielt und kann die beeindruckende Bilanz von vier gewonnenen Meisterschaften vorweisen. Zach war stets einer unserer Führungsspieler, sowohl auf dem Eis als auch abseits der Spielfläche. Er ist immer vorangegangen und stand seinen Mitspielern stets mit Rat und Tat zur Seite. Die Entscheidung ist uns äußerst schwergefallen. Wir wünschen Zach und seiner Familie nur das Beste für die Zukunft.“

Mit dieser Personalentscheidung haben die Eisbären Berlin für die kommenden Saison 2025/26 in der PENNY DEL aktuell acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Blaine Byron, Matej Leden, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Elias Schneider, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

