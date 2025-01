Eisbären Berlin holen Top-Verteidigertalent zurück in die Hauptstadt

Berlin. (PM Eisbären) Verteidiger Norwin Panocha läuft wieder für die Eisbären Berlin auf.

Der Abwehrspieler, der in der Saison 2022/23 für die Berliner in der PENNY DEL debütierte, spielte zuletzt in der United States Hockey League, der wichtigsten Junioren-Eishockeyliga in den USA. Panocha erhält bei den Berlinern die Rückennummer 75.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Norwin hat sich während seiner Zeit in Nordamerika gut weiterentwickelt. Er ist ein guter und sehr talentierter Verteidiger, der nun bei uns den nächsten Schritt gehen wird. Er verleiht unserer Defensive Tiefe und wird uns in der Defensive helfen.“

Nach Stationen in Bayreuth und der Schweiz wechselte Panocha zur Spielzeit 2020/21 zu den Eisbären Juniors Berlin. Im Dezember 2022 lief er dann erstmals für den Hauptstadtclub in der Deutschen Eishockey Liga auf. In der Folge sicherten sich die Buffalo Sabres die NHL-Rechte am 1,87 Meter großen und 87 Kilogramm schweren Verteidiger. Zur Saison 2023/24 wechselte der Linksschütze dann zu den Chicoutimi Saguenéens, die den Defensivspieler im CHL Import Draft 2023 in der ersten Runde auswählten. Für das Team aus der Provinz Québec absolvierte er insgesamt 60 Partien in der Quebec Major Juniors Hockey League. Die laufende Spielzeit startete Panocha zunächst in der Western Hockey League bei den Prince Albert Raiders. Im Laufe der Saison wechselte er dann zu den Green Bay Gamblers in die USHL, die ihn kürzlich ligaintern an die Omaha Lancers transferierten. Für die deutsche U20 Nationalmannschaft fungierte der gebürtige Bayreuther bei der kürzlich absolvierten U20 Weltmeisterschaft der Top Division als Assistenz-Kapitän und feierte mit der DEB-Auswahl den Klassenerhalt. Nun kehrt Panocha zu den Eisbären zurück.

Neben der Spielberechtigung für den Hauptstadtclub erhält der Verteidiger auch eine Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2.

