Eisbären Berlin fixieren ihr Vorbereitungsprogramm

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr Programm zur Vorbereitung auf die kommende Saison 2023/24 festgelegt.

Die Berliner werden sieben Testspiele im Vorfeld der 30. PENNY-DEL-Spielzeit bestreiten. Highlight der Vorbereitungsphase wird das Heimspiel gegen Sparta Prag in der Mercedes-Benz Arena.

Den Auftakt der Testspiele bildet am 20. August der traditionelle Vergleich beim DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse. Bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier am 27. August werden die Eisbären die neue Saison dann gemeinsam mit ihren Fans einläuten. Im Rahmen dieser Feier wird das einzige Heimvorbereitungsspiel des Hauptstadtclubs stattfinden. In der Mercedes-Benz Arena testen die Berliner gegen den tschechischen Extraligisten Sparta Prag. Teil des Rahmenprogramms wird unter anderem auch die große Autogrammstunde der GASAG mit der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam sein. Der freie Vorverkauf für diese Partie startet am 20. Juni. Für Inhaber:innen einer Eisbären-Dauerkarte ist der Eintritt zum Vorbereitungsheimspiel gegen Sparta Prag kostenfrei.

Nach diesem Heimspiel treten die Eisbären zweimal in Tschechien an. Zunächst kommt es in Prag zum Rückspiel gegen Sparta und in weiterer Folge gastieren die Berliner in Hradec Králové bei Mountfield HK. Für ein weiteres Testspiel tritt der Hauptstadtclub dann bei den Grizzlys Wolfsburg an. Zum Abschluss der Vorbereitung nehmen die Eisbären am Vorbereitungsturnier der Fischtown Pinguins Bremerhaven teil. Neben den Gastgebern sind Wolfsburg sowie Vålerenga Oslo aus Norwegen die weiteren Teilnehmer.

Die Eisbären-Vorbereitungsspiele im Überblick:

Sonntag, 20. August 2023, 16:00 Uhr

Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin (Eisarena Weißwasser)

Sonntag, 27. August 2023, 14:00 Uhr

Eisbären Berlin – HC Sparta Prag (Mercedes-Benz Arena Berlin)

Mittwoch, 30. August 2023, 18:00 Uhr

HC Sparta Prag – Eisbären Berlin (Fortuna Arena, Prag)

Freitag, 1. September 2023, 17:00 Uhr

Mountfield HK – Eisbären Berlin (ČPP aréna, Hradec Králové)

Sonntag, 3. September 2023, 14:00 Uhr

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin (Eis Arena Wolfsburg)

Freitag, 8. September 2023, 20:00 Uhr

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven (Eisarena Bremerhaven)

Samstag, 9. September 2023, 16:00 Uhr/20:00 Uhr

Kleines Finale oder Finale Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg/Vålerenga Oslo (Eisarena Bremerhaven)

