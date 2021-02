EisbÃ¤ren Berlin bleiben zu Hause ungeschlagen

Berlin. (PM TWL) Am Anfang stand Eishockey erst einmal im Hintergrund. Mit ihren pinken Trikots unterstützten die Eisbären Berlin die Aktion „Pink in the...

Berlin. (PM TWL) Am Anfang stand Eishockey erst einmal im Hintergrund. Mit ihren pinken Trikots unterstützten die Eisbären Berlin die Aktion „Pink in the Rink“. Damit wollten die Berliner auf das Thema Kampf gegen den Krebs aufmerksam machen. Eine starke Aktion der Berliner!

Ansonsten war gestern in der Mercedes-Benz-Arena Wiedergutmachung angesagt. Düsseldorf verlor am Montag mit einer schlechten Leistung das Derby gegen den Tabellenletzten Krefeld mit 1:3. Berlin verlor zum fünften Mal auswärts, diesmal in Wolfsburg mit 4:6.

Dann ging es los. Die Eisbären gefällig, Düsseldorf noch bei der Verarbeitung der Derby-Niederlage. Der Düsseldorfer Verteidiger Kyle Cumiskey mit einem katastrophalen Fehlpass auf den vor dem Tor stehenden Eisbären-Stürmer Kris Foucault, der DEG-Goalie Mirko Pantkowski keine Chance ließ: 1:0 für die Eisbären (9:08 Minuten).

Das war dann der Weckruf für die Düsseldorfer. Zwei Pfostentreffer von From und Olimb. Wütende Angriffe der Rheinländer. Dann auch der verdiente Ausgleich. DEG-Verteidiger Jensen nahm am eigenen Tor Anlauf, umkurvte fast die ganze Berliner Mannschaft und netzte den Puck im Doppelpass mit der Bande zum 1:1 ein (15:06). Ein Traumtor!

In der Drittelpause monierte der Berliner Verteidiger Jonas Müller bei Magentasport „zu viele Strafzeiten“. Er forderte „mehr Pucks zum Tor und die Zweikämpfe gewinnen!“

Die Kollegen schienen Müller aber nicht gehört zu haben. Mit einer Strafzeit für den Berliner Boychuk ging es sofort weiter. DEG-Stürmer Bartra prüfte Eisbären-Goalie Niederberger, der souverän hielt (21:59). Die Düsseldorfer Ehl und Alanov mit Chancen, aber der Berliner Goalie wehrte ab. Dann das nächste Traumtor. Die Eisbären konterten zwei gegen eins. Zusammenspiel der besten Reihe in der DEL: Reichel auf Noebels, dann der tolle Rückpass auf Pföderl, der sein zehntes Tor in dieser Saison erzielte: 2:1 (29:29). Groß! Düsseldorf in den ersten beiden Dritteln insgesamt nur mit neun Schüssen aufs Tor. Sie spielten mit, aber insgesamt war das zu wenig!

Im letzten Drittel wachten die Rheinländer dann auf und schossen aus allen Lagen – häufig von der blauen Linie. Berlin verlegte sich aufs Kontern. Noebels auf Zengerle. Der schickte Foucault auf die Reise: 3:1 (44:43). Düsseldorf kurzzeitig geschockt, dann aus dem Nichts das 3:2. Karachun von der blauen Linie, Carey fälschte ab, Niederberger ohne Chance (52:03). Viel Druck der Rheinländer. Insgesamt 19 Schüsse im dritten Drittel. Die Eisbären wurden regelgerecht eingeschnürt. Am Schluss nahmen die Düsseldorfer noch ihren Goalie Hane raus. Doch es reichte nicht. Eisbären-Stürmer Matt White machte mit dem Empty netter alles klar (58:50). Die Eisbären gewannen 4:2 und festigten damit ihren zweiten Platz in der Gruppe Nord. Der siebte Sieg im siebten Heimspiel! Düsseldorf in der Ergebniskrise mit der dritten Niederlage in Folge. Sie bleiben aber Dritter in der Tabelle Nord. Die Hauptstädter spielen am 11.2. in Krefeld. Düsseldorf kann am Freitag die Niederlagen-Serie ebenfalls gegen Krefeld wieder durchbrechen.

Der Düsseldorfer Topscorer Daniel Fischbuch war nach dem Spiel bei Magentasport enttäuscht.: „Wir sind zu spät aufgewacht, haben leider erst im letzten Drittel unser Eishockey gespielt. Die Tore haben wir hergeschenkt. Wir müssen wieder 60 Minuten Eishockey spielen.“

DEG-Coach Trainer Harold Kreis sagte danach in der Pressekonferenz: „Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Unser bestes Drittel war das letzte Drittel, wo wir uns nicht mit unseren Unzulänglichkeiten beschäftigt haben. Wir haben da auch mehr gespielt und waren nah genug dran. Über 60 Minuten haben wir heute nicht das beste Spiel gemacht. Wir haben nicht genug gemacht, um eine sehr stark aufgelegte, aggressive Berliner Mannschaft zu besiegen.“

Wir fragten Eisbären-Trainer Serge Aubin nach dem Spiel nach der Traum-Reihe Noebels, Pföderl und Lukas Reichel, die mittlerweile insgesamt 41 Scorerpunkte erzielt haben, mit einem Plusminus-Wert von + 30!

Aubin: „Sie sind sehr intelligente Spieler und haben wahnsinnige Fähigkeiten, sie harmonieren sehr gut auf dem Eis miteinander, haben ein sehr gutes Stellungsspiel, Ihr Erfolg hat auch damit zu tun, dass die drei deutschen Nationalspieler einfaches Eishockey spielen. Sie haben unglaublich großes Talent.“

Weitere Stimmen

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich habe viel Positives heute gesehen. Im ersten Drittel ging es hin und her und keine Mannschaft konnte sich einen richtigen Vorteil erarbeiten. Wir haben anfangs deutlich zu viele Strafen genommen, aber unser Unterzahlspiel war sehr gut. Im Mitteldrittel wurde es dann deutlich besser. Wir haben einfacher gespielt und wir waren besser beim frühzeitigen Stören der Düsseldorfer. Auch nach dem Anschlusstreffer der DEG im Schlussdrittel sind wir ruhig geblieben und haben unser Spiel weitergespielt. Wir wachsen immer noch als Mannschaft und sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Leo Pföderl (Stürmer Eisbären Berlin): „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg. Die DEG hat wieder sehr diszipliniert gespielt und wir haben es uns anfangs mit zu vielen Strafen selbst zu schwergemacht. Ab dem zweiten Drittel haben wir meiner Meinung nach souverän gespielt und hätten die Partie eventuell schon früher entscheiden können. Es freut mich, dass ich zum siebten Mal in Folge getroffen habe. Das Selbstvertrauen ist gerade vorhanden und das Zusammenspiel in der Reihe mit Lukas Reichel und Marcel Noebels funktioniert super.“

Kris Foucault (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein hartes Spiel, aber ein verdienter Sieg. Nach den beiden Spielen, die wir schon gegen Düsseldorf gespielt haben, wussten wir, dass es ein Kampf werden wird. Ich versuche jedes Mal, mein Bestes zu geben. Natürlich freut es mich, wenn ich regelmäßig punkte, aber der Teamerfolg ist wichtiger. Die Chemie innerhalb unserer Reihe mit Parker Tuomie und Mark Zengerle stimmt.“

Endergebnis:

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Aufstellungen:

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Ramage (A), Müller; Wissmann (A), Hördler (C); McKiernan, Espeland; Mik – Fiore, Boychuk, White; Pföderl, Reichel, Noebels; Foucault, Zengerle, Tuomie; Labrie, Streu, Dietz –

Trainer: Serge Aubin

Düsseldorfer EG: Pantkowski (Hane) – Jensen (A), Cumiskey; Nowak (A), Zanetti; Geitner – Alanov, Olimb, Fischbuch; Flaake, Barta, Kammerer; From, Carey, Karachun; Ehl, Eder, Jahnke –

Trainer: Harold Kreis

Tore:

1:0 – 09:08 – Foucault – EQ

1:1 – 15:06 – Jensen (Olimb) – PP1

2:1 – 29:29 – Pföderl (Noebels, Reichel) – EQ

3:1 – 44:43 – Foucault (Zengerle, Noebels) – EQ

3:2 – 52:03 – Carey (Karachun, From) – EQ

4:2 – 58:50 – White – EQ/EN

Strafen: Eisbären Berlin: 8 (6, 2, 0) Minuten – Düsseldorfer EG: 4 (4, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter: Rainer Köttstorfer, Marian Rohatsch (Maksim Cepik, Jonas Merten)