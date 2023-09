EisbÃ¤r Ty Ronning: „Ergebnis ist aber knapper, als die Partie war“ – Berliner stehen im Finale des Bremerhavener Vorbereitungsturniers

Artikel anhören Bremerhaven / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können einen weiteren Sieg in ihrer Vorbereitung auf die neue Saison verzeichnen und sind...

Bremerhaven / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können einen weiteren Sieg in ihrer Vorbereitung auf die neue Saison verzeichnen und sind ins Finale des Vorbereitungsturniers in Bremerhaven eingezogen.

Im Halbfinale bezwangen die Berliner die gastgebenden Fischtown Pinguins am Freitagabend mit 3:2. Im Endspiel um den Turniersieg treffen die Eisbären nun am morgigen Samstag auf Vålerenga Oslo aus Norwegen. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Nach fünf gespielten Minuten hatte Bremerhaven die erste Großchance des Spiels, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Es folgten weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten, bis schließlich Ty Ronning (18.) aus spitzem Winkel das erste Tor für die Eisbären Berlin erzielen konnte. Im zweiten Drittel nahm das Spiel dann deutlich an Schwung auf. Vor allem die Berliner übten immer wieder Druck auf das gegnerische Tor aus und konnten schließlich durch Tobias Eder (29./PP1) in Überzahl ihre Führung auf 2:0 ausbauen. Die Antwort folgte jedoch nur wenige Minuten später durch Bremerhavens Markus Vikingstad (32./PP1), ebenfalls im Powerplay. Wenige Minuten vor Ende des letztens Drittels konnte der Hauptstadtclub die Zwei-Tore-Führung dank Leo Pföderl (56./PP1) in Überzahl wiederherstellen. Am Finaleinzug der Eisbären konnte dann auch Bremerhavens Anschlusstreffer kurz vor Schluss durch Phillip Bruggisser (60./6-4) nichts mehr ändern.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. In das erste Drittel sind wir ein wenig verhalten gestartet, haben uns dann aber gesteigert und letztlich sehr stark gespielt. Unser Überzahlspiel hat heute sehr gut funktioniert und den Unterschied ausgemacht. Mit Oslo wartet auf uns nun eine sehr gute Mannschaft im Finale.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein großartiger Kampf. Bremerhaven ist eine gute Mannschaft. Wir freuen uns über den Sieg. Das Ergebnis ist aber knapper als die Partie war. Wir hatten das Spiel über weite Strecken gut im Griff. Wir sind geschlossen als Team aufgetreten und haben uns an unser System gehalten. Trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial in unserem Spiel. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Oslo.“

Endergebnis

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Aufstellungen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Franzreb) – Appendino, Eminger; Kreutzer, Bruggisser; Jensen, Preto – Urbas (C), Jeglic, Verlic; Kinder, Vikingstad, Scheel; Uher (A), Friesen (A), Virtanen; Büsing, Wejse – Trainer: Thomas Popiesch

Eisbären Berlin: Hildebrand (Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Mik, Ellis (A); Nowak, Bartuli – Pföderl, Boychuk, Tiffels; Ronning, Byron, Noebels (A); Heim, Cormier, Veilleux; Eder, Wiederer, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 17:56 – Ronning (Finkelstein, Melchiori) – EQ

0:2 – 28:12 – Eder (Tiffels, Wissmann) – PP1

1:2 – 31:39 – Vikingstad (Bruggisser) – PP1

1:3 – 55:29 – Pföderl (Boychuk, Noebels) – PP1

2:3 – 55:29 – Bruggisser – 6-4

Strafen Fischtown Pinguins Bremerhaven: 10 (2, 2, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 10 (2, 4, 4) Minuten

Schiedsrichter Lasse Kopitz, Marc Iwert (Tobias Treitl, Maksim Cepik)

Zuschauer 2.434

