EisbÃ¤r Tobi Eder: „Es war keine Partie fÃ¼r schwache Nerven“ – Berliner gehen als TabellenfÃ¼hrer in LÃ¤nderspielpause

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben das letzte Spiel vor der anstehenden Deutschland-Cup-Pause gewonnen.

Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag in einer intensiven und schnellen Partie beim ERC Ingolstadt mit 4:1 durch. Die Eisbären haben somit die letzten sechs Spiele auf fremden Eis gewonnen und gehen als Tabellenführer in die bevorstehende Länderspielpause. Stürmer Marcel Noebels sammelte den 400. DEL-Scorerpunkt seiner Karriere.

Die Gäste spielten ein druckvolles Startdrittel, es ging aber torlos in die erste Pause. Im mittleren Spielabschnitt war es dann Zach Boychuk (24.), der die Berliner Führung erzielte. Wenig später sorgte jedoch Ingolstadts Maurice Edwards (27.) für den Ausgleich. Torhüter Jonas Stettmer hielt in der Folge mit mehreren guten Paraden das Remis fest. Yannick Veilleux (45.) und Tobias Eder brachten die Eisbären dann im Schlussdrittel erneut in Front. Den Oberbayern bot sich rund sieben Minuten vor Spielende bei einem fünfminütigen Powerplay die Chance, nochmal heranzukommen. Manuel Wiederer (56./SH1, EN) sorgte aber schlussendlich in Unterzahl mit dem Treffer ins leere Ingolstädter Tor für den 4:1-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Ligaspiel am Donnerstag, den 16. November. In der ersten Partie nach der Länderspielpause gastiert der Hauptstadtclub bei den Augsburger Panthern. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit unserer heutigen Leistung. Vor allem unser Start in die Partie hat mir gefallen. Wir waren von Beginn an bereit. Wir haben die erhoffte Reaktion nach unserer emotionalen Niederlage am Freitag gezeigt. Wir konnten unsere Chancen zunächst nicht nutzen, wir haben aber nicht nachgelassen. Beide Teams haben hart gekämpft, sodass es lange Zeit Remis stand. Mir hat unsere Haltung gefallen. Jonas Stettmer war zur Stelle, wenn wir ihn brauchten. Unser Unterzahlspiel war sehr stark. Wir haben dann einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen. Vor uns liegt noch eine lange Saison. Wir werden die Pause jetzt nutzen, um die Akkus aufzuladen.“

Tobias Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war keine Partie für schwache Nerven. Wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert. Speziell im Schlussdrittel war es sehr solide von uns. Egal ob im Fünf-gegen-Fünf, oder in Unterzahl. Ingolstadt kam in der fünfminütigen Überzahl zu kaum Torchancen. Wir haben uns die Pause verdient.“

Endergebnis

ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Aufstellungen

ERC Ingolstadt: Garteig (Williams) – Bodie, Hüttl; Wagner, Edwards; Maginot, Zitterbart; Jobke – Krauß, Rowe, Simpson; Dunham, Pietta, Henriquez Morales; St. Denis, Virta, Friedrich; Höfflin, Stachowiak, Bertrand – Trainer: Mark French

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Eder; Veilleux, Cormier, Hördler; Mik, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 23:57 – Boychuk (Noebels) – EQ

1:1 – 26:03 – Edwards (Virta, Wagner) – EQ

1:2 – 44:54 – Veilleux (Finkelstein) – EQ

1:3 – 49:12 – Eder (Byron, Tiffels) – EQ

1:4 – 55:47 – Wiederer (Cormier, Nowak) -SH1, EN

Strafen ERC Ingolstadt: 8 (4, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 35 (2, 6, 27) Minuten

Schiedsrichter Christopher Schadewaldt, Sean MacFarlane (Andreas Hofer, Kenneth Englisch)

Zuschauer 4.334

