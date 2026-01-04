Eisbär Marcel Noebels nach Sieg gegen Augsburg: „Auf uns wartet nun ein schweres Auswärtsprogramm“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr 2026 verbuchen.

Die Berliner setzten sich am Sonntagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 6:3 gegen die Augsburger Panther durch. Marcel Noebels sammelte seinen 500. Scorerpunkt in der Deutschen Eishockey Liga.

Der Hauptstadtclub erwischte einen Blitzstart. Bereits nach 40 Sekunden erzielte Liam Kirk (1.) die frühe Führung der Gastgeber. Mit seiner Vorlage zu diesem Treffer ist Marcel Noebels nun der 28. Spieler der DEL-Geschichte, der auf mindestens 500 Punkte kommt. In der Folge erspielten sich beide Teams Abschlussmöglichkeiten. In der Schlussphase des ersten Spielabschnitts baute Leo Pföderl (19./PP1) den Berliner Vorsprung dann im Powerplay aus.

Auch im Mitteldrittel gab es Chancen auf beiden Seiten, die Berliner übernahmen jedoch immer mehr die Kontrolle übers Spiel. Korbinian Geibel (30.) und Andy Eder (33.) sorgten dann für das 4:0 der Eisbären.

Nachdem Berlins Blaine Byron (42.) im Schlussabschnitt mit seinem 50. DEL-Treffer erfolgreich war, konnten die Augsburger per Doppelschlag verkürzen. Riley Damiani (45.) und Alexander Blank (46.) trafen innerhalb von 46 Sekunden für die Fuggerstädter. Im weiteren Spielverlauf überstanden die Eisbären eine doppelte Unterzahlsituation, Damiani (54./PP1) erzielte aber noch den dritten Treffer der Panther. Freddy Tiffels (58./EN) sorgte dann aber mit seinem Treffer ins leere Augsburger Tor für den 6:3-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind am Dienstag, den 6. Januar wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub beim EHC Red Bull München Spielbeginn ist um 16:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich habe einen guten Einsatz meiner Spieler gesehen. Wir haben vor allem in den ersten beiden Dritteln mit hoher Geschwindigkeit und gut gespielt. Im Schlussabschnitt sind wir ein wenig von unserem Spiel abgekommen. Uns sind einige Fehler unterlaufen, die Augsburg ausnutzen konnte. Im Großen und Ganzen freue ich mich aber für meine Spieler. Es ist gut, wieder auf der Siegerstraße zu sein.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben gute 40 Minuten gespielt, haben dann aber leider ein wenig den Faden verloren. Schlussendlich haben wir es aber souverän zu Ende gespielt. Wir haben verdient gewonnen und wichtige drei Punkte geholt. Auf uns wartet nun ein schweres Auswärtsprogramm. Ich hoffe, wir können den Schwung mitnehmen. Ich freue mich über den persönlichen Meilenstein. Die Punkte für den heutigen Sieg sind aber wichtiger.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller (C), Reinke; Niemeläinen, Smith; Geibel, Mik; Panocha – Tiffels (A), Kirk, Pföderl; Noebels, Byron, Eder; Veilleux (A), Dea, Bergmann; Hördler, Leden, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Jones (Garteig) – Wirth, Schemitsch; Mayhew, Renner; Button, Pilu – Louis, Bast, Grenier; Blank, Wohlgemuth, Damiani; Cramarossa, Kunyk, Trevelyan; Elias, Henriquez Morales, Hanke – Trainer: Bill Peters

Tore

1:0 – 0:40 – Kirk (Noebels, Eder) – EQ

2:0 – 18:17 – Pföderl (Reinke, Dea) – PP1

3:0 – 29: 49 – Geibel (Bergmann, Veilleux) – EQ

4:0 – 32:51 – Eder (Smith, Byron) – EQ

5:0 – 41:52 – Byron (Smith, Noebels) – EQ

5:1 – 44:39 – Damiani (Louis, Schemitsch) – EQ

5:2 – 45:25 – Blank (Kunyk, Pilu) – EQ

5:3 – 54:00 – Damiani (Grenier, Kunyk) – PP1

6:3 – 57:59 – Tiffels (Veilleux, Bergmann) – EN

Strafen Eisbären Berlin: 9 (0, 0, 9) Minuten – Augsburger Panther: 6 (2, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, David Cespiva (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.200

