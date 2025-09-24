Eisbär Lean Bergmann muss für unsportliches Verhalten Geldstrafe zahlen

Neuss. (DEL.org / EM) Lean Bergmann von den Eisbären Berlin erhält Geldstrafe im Nachgang des Auswärtsspiels bei den Pinguins Bremerhaven.

Die Ligagesellschaft hat gegen Lean Bergmann von den Eisbären Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bergmann verhielt sich in der Partie zwischen den Pinguins Bremerhaven und Berlin vom 21.09.2025 unsportlich und wurde daher zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das teilte die Liga am Montagabend über ihre Kanäle so kurz und knapp ohne konkreten Bezug oder Angabe zur Höhe der Geldstrafe mit.

Lean Bergmann nach dem Spiel in Bremerhaven bei MagentaSport





