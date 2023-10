EisbÃ¤r Kai Wissmann: „Ab dem zweiten war es kein gutes Spiel von uns“ – Berliner unterliegen den Fischtown Pinguins

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben in der laufenden PENNY-DEL-Saison erstmals punktlos. In der heimischen Mercedes-Benz Arena mussten sich die Berliner...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bleiben in der laufenden PENNY-DEL-Saison erstmals punktlos.

In der heimischen Mercedes-Benz Arena mussten sich die Berliner den Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntagnachmittag mit 2:4 geschlagen geben. Stürmer Zach Boychuk absolvierte seine 150. Partie in Deutschlands höchster Spielklasse.

Nach anfänglichen Chancen auf beiden Seiten erhöhten die Eisbären den Druck auf das gegnerische Tor und konnten sich hierdurch mit dem Führungstreffer durch Manuel Wiederer (7.) belohnen. Auch die erste eigene Überzahl konnten die Berliner nutzen und somit baute Blaine Byron (17.) die Führung auf 2:0 aus. Zu Beginn des zweiten Drittels mussten die Hauptstädter zunächst den Anschlusstreffer durch Colt Conrad (21.) nach gerade einmal sechs gespielten Sekunden. Anschließend traf Nicholas B. Jensen (28./PP1) in Überzahl für die Gäste zum Ausgleich. Im letzten Spieldurchgang war es dann erneut Colt Conrad (41./EQ), der für die Fischtown Pinguins traf, wodurch die Bremerhavener zum ersten Mal die Führung übernehmen konnten. Abschließend sicherte sich das Team von der Küste dann endgültig mit dem Treffer von Jan Urbas (60./EN) ins leere Tor den Sieg an diesem Nachmittag.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Spiel am Freitag, den 27. Oktober. Dann gastieren die Schwenninger Wild Wings in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Bremerhaven hat es uns heute sehr schwer gemacht. Wir hatten eine frühe Führung, aber in der zweiten Hälfte sind wir nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Hier hat uns schlichtweg die Energie gefehlt. Wir werden das heutige Spiel aufarbeiten und dann wieder angreifen.“

Kai Wissmann (Kapitän Eisbären Berlin): „Wir hatten einen guten Start. Das erste Drittel lief gut, aber ab dem zweiten war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben zu viele Strafzeiten bekommen und zudem die entscheidenden Zweikämpfe verloren.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A) – Tiffels, Byron, Ronning; Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Veilleux, Cormier, Heim; Mik, Wiederer, Eder – Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Andryukhov (Graf) – Grönlund, Eminger; Kälble, Bruggisser; Appendino, Jensen; Rosa-Preto; – Urbas, Jeglic, Kinder; McKenzie, Vikingstad, Mauermann; Conrad, Friesen, Virtanen; Maegaard, Wejse, Khaidarov – Trainer: Thomas Popiesch

Tore

1:0 – 06:02 – Wiederer (Wissmann) – EQ

2:0 – 16:43 – Byron (Noebels, Finkelstein) – PP1

2:1 – 20:06 – Conrad – PP1

2:2 – 27:06 – Jensen (Urbas) – PP1

2:3 – 40:23 – Conrad (Jeglic) – PP1

2:4 – 59:21 – Urbas – EN

Strafen Eisbären Berlin: 14 (4, 10, 0) Minuten – Fischtown Pinguins Bremerhaven: 10 (2, 8, 0) Minuten

Schiedsrichter Marc Iwert, Martin Frano (Kenneth Englisch, Markus Höfer)

Zuschauer 13.198

5727 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten