Eisbär Erik Mik nach Punktgewinn in Bremerhaven: „Wir müssen weiter positiv bleiben und in den restlichen Spielen alles geben“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben zum dritten Mal in Serie gepunktet, müssen aber am 58. Spieltag der PENNY DEL eine Niederlage hinnehmen.

Die Berliner unterlagen am Dienstagabend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Jan Urbas (8./PP1) erzielte in Überzahl die Führung der Norddeutschen, die Markus Vikingstad (29.) im Mitteldrittel weiter ausbaute. Leo Pföderl (31.) konnte in der Folge für die Eisbären verkürzen und Morgan Ellis (40.) sorgte 30 Sekunden vor Ende des Spielabschnitts für den Ausgleich. Nachdem im Schlussdrittel kein weiterer Treffer fiel, ging es in die Verlängerung. Da auch in der Overtime kein Tor erzielt wurde, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout erzielte Gregory Kreutzer (65.) das entscheidende Tor für die Bremerhavener.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihre nächste Partie am Freitag, den 3. März. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Augsburger Panthern. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Mir hat unser heutiges Spiel überhaupt nicht gefallen. Vor allem in den beiden ersten Spielabschnitten waren wir nicht bereit. Für uns gilt es aktuell, mit viel Leidenschaft aufzutreten. Das haben wir in den ersten 40 Spielminuten komplett vermissen lassen. Ich bin froh über den Punktgewinn, aber im Großen und Ganzen nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir müssen besser spielen.“

Eric Mik, #12: Es war ein frustrierendes Spiel. Wir sind aber glücklich über den Punkt, den wir gewonnen haben. In unserer aktuellen Situation ist jeder Zähler wichtig. Unsere Leistung in den ersten beiden Dritteln war nicht sehr gut, wir haben unsere Torchancen aber gut genutzt. Wir müssen weiter positiv bleiben und in den restlichen Spielen alles geben.“

Endergebnis

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin 3:2 n. P. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Aufstellungen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Franzreb (Teske) – Samuelsson, Alber; Wirth, Eminger; Kreutzer, Bruggisser; Aichinger – Urbas, Jeglic, Verlic; Uher, Friesen, Andersen; Tyrväinen, Vikingstad, Virtanen; Kinder, Wejse, Saakyan – Trainer: Thomas Popiesch

Eisbären Berlin: Ancicka (Quapp) – Mik, Ellis (C); Melchiori, Mauer; Müller, Nowak; Bettahar – White, Boychuk (A), Pföderl; Veilleux, Grenier, Clark; Heim, Wiederer (A), Fiore; Roßmy, Regin, Nijenhuis – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 07:31 – Urbas (Samuelsson, Jeglic) – PP1

2:0 – 28:05 – Vikungstad – EQ

2:1 – 30:19 – Pföderl (White, Boychuk) – EQ

2:2 – 39:30 – Ellis (Pföderl, White) – EQ

3:2 – 65:00 – Kreutzer – PS

Strafen

Fischtown Pinguins Bremerhaven: 4 (0, 0, 4, 0, 0) Minuten

Eisbären Berlin: 10 (6, 0, 4, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter

Andris Ansons, Marian Rohatsch (Wayne Gerth, Joep Leermakers)

Zuschauer

4.149



