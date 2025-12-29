Eisadler verpflichten einen weiteren Finnen!

Dortmund. (PM Eisadler) Kurz nach Weihnachten und rechtzeitig zum Start in das neue Jahr haben die Eisadler Dortmund mit Tommi Laakso einen weiteren finnischen Spieler verpflichtet.

Der 28-jährige Stürmer stammt wie sein Landsmann Konsta Jaakola, der erst kürzlich an die Strobelallee wechselte, aus dem Nachwuchs von Karhut-Kissat, einem Traditionsverein aus der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Beide spielten dort im Nachwuchs zusammen, danach trennten sich ihre Wege. Tommi spielte letzte Saison in Schweden bei Boras HC in der HockeyEttan, weitere Auslandserfahrungen sammelte er in bei Unia Oswiecim in der höchsten polnischen Liga.

Tommi Laakso landete am gestrigen Abend in Düsseldorf und wurde von seinem Landsmann vom Flughafen abgeholt. Anschließend gab es ein erstes Kennenlernen des Dortmunder

Eissportzentrums, wo ihn EAD-Kapitän Malte Bergstermann und Mitglieder des Vorstands begrüßten. Viel Eingewöhnungszeit wird ihm nicht bleiben, denn sein erster Einsatz ist für den kommenden Freitag (2. Januar 2026) ab 20 Uhr bei der EG Diez-Limburg geplant.

