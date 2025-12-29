Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Eisadler Dortmund Eisadler verpflichten einen weiteren Finnen!
Eisadler DortmundTransfers

Eisadler verpflichten einen weiteren Finnen!

29. Dezember 20251 Mins read44
Share
Tommi Laakso wird empfangen - © Eisadler Dortmund
Share

Dortmund. (PM Eisadler) Kurz nach Weihnachten und rechtzeitig zum Start in das neue Jahr haben die Eisadler Dortmund mit Tommi Laakso einen weiteren finnischen Spieler verpflichtet.

Der 28-jährige Stürmer stammt wie sein Landsmann Konsta Jaakola, der erst kürzlich an die Strobelallee wechselte, aus dem Nachwuchs von Karhut-Kissat, einem Traditionsverein aus der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Beide spielten dort im Nachwuchs zusammen, danach trennten sich ihre Wege. Tommi spielte letzte Saison in Schweden bei Boras HC in der HockeyEttan, weitere Auslandserfahrungen sammelte er in bei Unia Oswiecim in der höchsten polnischen Liga.

Tommi Laakso landete am gestrigen Abend in Düsseldorf und wurde von seinem Landsmann vom Flughafen abgeholt. Anschließend gab es ein erstes Kennenlernen des Dortmunder
Eissportzentrums, wo ihn EAD-Kapitän Malte Bergstermann und Mitglieder des Vorstands begrüßten. Viel Eingewöhnungszeit wird ihm nicht bleiben, denn sein erster Einsatz ist für den kommenden Freitag (2. Januar 2026) ab 20 Uhr bei der EG Diez-Limburg geplant.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1033
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Ryan Olsen hat einen neuen Klub gefunden

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Adler MannheimLöwen FrankfurtTransfers

Adler bestätigen: Uba geht, Bicker kommt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können einen Ab- und einen Zugang...

By29. Dezember 2025
Hannover ScorpionsTransfers

Ryan Olsen hat einen neuen Klub gefunden

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach dem 6:3 Auswärtssieg in Herne haben die Scorpions...

By29. Dezember 2025
EV Lindau IslandersTransfers

EV Lindau Islanders und Kazuki Lawlor lösen Vertrag einvernehmlich auf

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders und Verteidiger Kazuki Lawlor, japanischer Nationalspieler,...

By29. Dezember 2025
EHC BielTransfers

Der EHC Biel verpflichtet Cedric Aeschbach

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung des 23-jährigen...

By28. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten