Eagles Essen West
Eisadler Dortmund

Eisadler verlieren das Topspiel gegen die Eagles Essen-West

27. Dezember 20251 Mins read56
Colin Long - © Sportfoto-Sale (DR)
Dortmund. (PM Eisadler) Am Freitagabend haben die Eisadler Dortmund das Topspiel der Regionalliga West gegen die Eagles Essen-West mit 2:4 verloren.

Vor der Saisonrekordkulisse von 3.078 Zuschauern (!) kamen die Dortmunder Eisadler zwar im Spielverlauf besser in die Partie, aber die Essener Eagles hatten erneut den eindeutig besseren Start und lagen dieses Mal bereits nach 98 Sekunden mit zwei Treffern vorne.

Das Spiel bei winterlichen Temperaturen im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee begann mit einer guten Chance für die Eisadler, doch die stürmenden Hausherren ließen den Gästen zu viel Platz und so nutzen diese ihre erste Chance nach 26 Sekunden zur frühen Führung (0:1). Eine knappe Minute später hatten die Essener Stürmer erneut zu viel Platz und erzielten im Nachschuss bereits ihren 2. Treffer. EAD-Trainer Ralf Hoja nahm direkt eine Auszeit und versuchte seine Mannschaft erneut auf die Drangphase der Gäste einzustellen. Dies gelang ihnen in der Folge auch besser, wobei die Eagles weiter spielbestimmend waren. Weitere Treffer fielen im ersten Drittel jedoch nicht.

Im Mittelabschnitt kamen die Eisadler zwar besser ins Spiel, aber ein Treffer wollte nicht fallen. Die Gäste aus Essen, die von ca. 500 Fans begleitet wurden, machten es da besser und effektiver. So erhöhten sie in der 24. Minute auf 0:3 und in der 32. Minute sogar auf 0:4. In der 33. Minute fiel dann aber doch der Anschlusstreffer für die Eisadler. Pavel Avdeev und Konsta Jaakola legten für Tobias Schmitz vor und dieser traf zum 1:4. Mit diesem 3 Tore Rückstand ging es dann ins letzte Drittel.

Als der Dortmunder Neuzugang der Eisadler Konsta Jaakola auf Colin Long passte, traf dieser zum 2:4 (46.). Danach waren die Eisadler zwar weiterhin bemüht, doch die Essener spielten aus einer kontrollierten Defensive heraus ihr Spiel runter und sicherten sich am Ende verdient den Auswärtssieg.

Für die Eisadler geht es im neuen Jahr mit einem Auswärtsspiel bei der EG Diez-Limburg (02.01.2026) weiter.

Eisadler Dortmund – Eagles Essen West 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Tore:
0:1 (1.) Luft (Otten)
0:2 (2.) Keresztury (Bitomsky)
0:3 (24.) Kryvorutskyy (Zheltakov, Bitomsky)
0:4 (32.) Zheltakov (Becker, Birzins)
1:4 (33.) Schmitz (Jaakola, Avdeev)
2:4 (46.) Long (Jaakola)

Zuschauer: 3.078

Strafen: Dortmund 4 – Essen 4

980
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Ice Dragons verlieren bei den Scorpions

