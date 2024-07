Eisadler vergrÃ¶ÃŸern ihren Kader im Segment der U23-Spieler

Dortmund. (PM ERC) Die Eisadler vergrößern ihren Kader im Segment der U23-Spieler und können nach ihrer Unterschrift nun die Verpflichtung von zwei jungen Außenstürmern...

Dortmund. (PM ERC) Die Eisadler vergrößern ihren Kader im Segment der U23-Spieler und können nach ihrer Unterschrift nun die Verpflichtung von zwei jungen Außenstürmern aus Herford veröffentlichen.

Dario Walkenhorst gehörte nach einer Anfangsstation in Brackwede dem Nachwuchsprogramm des Herforder EV an und durchlief alle Stationen der Junioren. Besonders erfolgreich war er dabei in seiner letzten Saison in der Regionalliga der Herforder U20, wo er mit 15 Toren und 25 Vorlagen gute Leistungen zeigte und in die Oberligamannschaft der Ice Dragons hochtrainierte und sich auch im weiteren Verlauf im Training der Profis konstant weiterbildete.

„Mit Dario erhalten wir einen jungen, hungrigen Außenstürmer, der bei uns die Chance erhält sich im Seniorenbereich durchzusetzen. Wir hatten ihn bereits letzte Saison im Auge und im Probetraining und sind froh, ihn nun für uns zu gewinnen. Er wird auf die etablierten Spieler Druck ausüben, was unserem Kader in der Tiefe mehr Qualität verleiht“, so Matthias Potthoff, Sportlicher Leiter der Eisadler.

Neben Walkenhorst wechselt auch Janis Bode fest an die Strobelallee. Auch er begann mit dem Eishockeyspielen in Brackwede, wechselte dann über eine Zwischenstation in Bielefeld in den Nachwuchs des Herforder EV. In seinen letzten drei Spielzeiten erzielte er im U20-Bereich 55 Tore bei 91 Scorerpunkten. Da für ihn der Weg in die qualitativ starke Oberligamannschaft noch zu früh kommt, versucht er nun bei den Eisadlern im Seniorenbereich der Regionalliga Fuß zu fassen.

„Wir freuen uns auch über die Verpflichtung von Janis. Er ist ein talentierter Spieler, von dem wir einiges erwarten können. Zusammen mit den weiteren jungen Spielern bauen wir damit vor allem unseren U23-Bereich stärker auf und setzen gezielt auf junge Talente, die eine Zukunft im Team der Eisadler haben. Die jungen Spieler sind ebenfalls für die 1B-Mannschaft in der Landesliga spielberechtigt und verstärken die Verzahnung zwischen eigenem Nachwuchs und Erster Mannschaft. Zusammen mit unserem hauptamtlichen Nachwuchstrainer Jeff Job verfolgen wir dabei ein klares Konzept der Nachwuchsförderung,“ so Potthoff weiter.

Kader:

Torhüter

Nico Menke, Lennard Brunnert, Marko Brlic

Verteidiger

Robin Poberitz, Jan Wiechert, Dominik Scharfenort, Tommy Kuntu-Blankson, Malte Bergstermann

Stürmer

Dario, Walkenhorst, Janis Bode, Ben Busch, Corvin Rosenthal, David Woltmann, Kevin Trapp, Martin Benes, Oliver Kraft, Kevin Thau

Trainer

Ralf Hoja