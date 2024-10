Eisadler reisen nach Adendorf und empfangen die Harzer Falken

Dortmund. (PM Eisadler) Am Wochenende stehen für die Eisadler Dortmund zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am Samstag reisen die Eisadler zum Adendorfer EC...

Dortmund. (PM Eisadler) Am Wochenende stehen für die Eisadler Dortmund zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm.

Am Samstag reisen die Eisadler zum Adendorfer EC (Spielbeginn 20 Uhr) und am Sonntag empfangen die Eisadler ab 19 Uhr die Harzer Falken zum Rückspiel im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee.

Wenn die Eisadler am Samstag im Adendorfer Walter-Maack-Eisstadion antreten, dann ist es das erste Aufeinandertreffen beider Vereine. Allerdings gab es bereits früher Spiele zwischen Adendorfer und Dortmunder Teams. So zum Beispiel Anfang 1993 in der Aufstiegsrunde zur Oberliga, als der ERC Westfalen Dortmund 1990 sich beim TSV Adendorf ein 5:5-Unentschieden erkämpfte. Zur gleichen Zeit auf gleichem Eis machte ein ganz junger Kevin Thau seine ersten Schritte (mit Gleitschuhen) auf dem glatten Untergrund und erlernte, angeleitet von seinem Vater Steffen (zu der Zeit Spieler in Adendorf), dort das Eishockeyspielen. Gut 30 Jahre später kehrt er nun zumindest für ein Spiel dorthin zurück, wo alles mal begann.



Der AEC tritt ansonsten in der Regionalliga Nord an und schaffte es im letzten Jahr ins Halbfinale. Die Mannschaft von Trainer Michael Pohl ist sehr international aufgestellt, denn im Kader befinden sich neben deutschen Spielern auch Spieler aus Kanada, Finnland, Dänemark, Ukraine und Litauen. Auf die Eisadler wartet also wieder ein interessante aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Dazu erwartet der AEC wohl 1000 Zuschauer.

Am Sonntag steht dann das Rückspiel gegen die Harzer Falken an. Nach der knappen Penaltyniederlage aus dem Hinspiel wollen die Eisadler das Heimspiel mit Unterstützung der EAD Fans natürlich für sich entscheiden. Allerdings wird dies nach dem Spiel in Adendorf erst Recht keine leichte Aufgabe.

Der sportliche Leiter Matthias Potthoff mit seiner Einschätzung zum anstehenden Wochenende und einem Personalupdate:

„Das wird für uns ein wichtiges Wochenende. Die Mannschaft soll nun die Erfahrung der zurückliegenden Wochen umsetzen und sich in ihrer Eingespieltheit weiter entwickeln. Das Spiel in Braunlage war qualitativ unser Bestes, genau dort wollen wir gegen Adendorf und im Rückspiel gegen Braunlage ansetzen. Personell sind Robin Poberitz und Dario Walkenhorst wieder im Training, ob es für sie schon am Wochenende zu Einsätzen reicht, entscheidet sich kurzfristig.“