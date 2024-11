Eisadler mÃ¼ssen sich im Spitzenspiel in Ratingen geschlagen geben!

Dortmund. (PM Eisadler) Vor gut 800 Zuschauern konnten sich die Ratinger Ice Aliens am frühen Sonntagabend zuhause mit 5:3 gegen die Eisadler Dortmund durchsetzen...

Dortmund. (PM Eisadler) Vor gut 800 Zuschauern konnten sich die Ratinger Ice Aliens am frühen Sonntagabend zuhause mit 5:3 gegen die Eisadler Dortmund durchsetzen und damit die Tabellenführung in der Regionalliga NRW behaupten.

Dass die Westfalen am Ende im Rheinland mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten, war vom Spielverlauf her nicht zwingend nötig. Denn als in der 53. Minute Alien Stürmer Pavel Avdeev nach einer bösen Aktion gegen Dortmunds Simon Nemec vom guten Schiedsrichtergespann vorzeitig in die Kabine geschickt wurde, da hatten die Eisadler fünf Minuten lang beim Spielstand von 4:3 für die Gastgeber die Möglichkeit mindestens den Ausgleich zu erzielen. Das gelang dem Team von Ralf Hoja aber nicht und so konnten die Ice Aliens stattdessen in den

Schlusssekunden das Ergebnis mit einem Empty-Net-Goal auf 5:3 erhöhen.

Dass auch dieses Aliens-Eisadler-Duell, wie in der letzten Saison, sehr umkämpft sein würde, sah man bereits in der ersten Spielminute, als ein Ratinger Stürmer ‚dankbar‘ einen Gegenspieler Kontakt annahm und zu Boden ging. Die Strafzeit überstanden die Eisadler aber schadlos und konnten in der 9. Minute im Nachschuss durch Malte Bergstermann mit 1:0 in Führung gehen. Dann waren die Hausherren am Zuge, sie schafften in der 13. Minute den 1:1-Ausgleich und in der 17. Minute durch einen schönen Alleingang des Förderlizenzspielers Wladislaw Kronhardt die 2:1-Führung. Der zweite Abschnitt begann erneut gut für die Eisadler, denn in der 23. Minute hämmerte Martin Benes den Puck hoch unter die Torlatte, oder vielleicht doch nur an die Latte? Nach kurzer Beratung fand der Schuss und damit der 2:2-Ausgleich Anerkennung von den Schiedsrichter, einen Videobeweis gibt es im Landesverband nicht. Nach 32 Minuten kam es aus Dortmunder Sicht noch besser, denn in doppelter Überzahl konnte Collin Long aus mittlerer Position die erneute Eisadler Führung zum Spielstand von 2:3 erzielen. 41 Sekunden vor der zweiten Pause konnten die Aliens aber erneut ausgleichen, so dass die Entscheidung im Schlussabschnitt fallen musste. Hier erwies sich der Tabellenführer dann als effektiver und cleverer.

Am nächsten Wochenende spielen die Eisadler Dortmund zweimal im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee. Am Freitag findet ab 20 Uhr das Heimspiel des Neusser EV gegen die Eisadler in Dortmund statt, das in Neuss die notwendigen Arbeiten an der Eisanlage noch nicht abgeschlossen sind. Am Sonntag gibt es dann ab 19 Uhr das ‚reguläre‘ Heimspiel der Eisadler gegen die Wiehl Penguins.

Statistik:

Ratinger Ice Aliens – Eisadler Dortmund 5:3 (2:1,1:2,2:0)

Tore:

0:1 (9.) Bergstermann (Long, Thau)

1:1 (13.) Hodi (Kreuzmann, Palmeira Kerkhoff) PP1

2:1 (17.) Kronhardt (Karg, Grein)

2:2 (23.) Benes (Lauer) PP1

2:3 (32.) Long (Benes, Rosenthal) PP2

3:3 (40.) Clemens (Stephan, Ti. Brazda) PP1

4:3 (44.) Ti. Brazda (To. Brazda, Stephan)

5:3 (60.) Ti. Brazda (To. Brazda, Beckers)

Zuschauer: 812

Strafen:

Aliens 23 Minuten plus Spieldauer Avdeev

Eisadler 18 Minuten

