Eisadler mÃ¼ssen sich im 1. Finalspiel im Penaltyschiessen geschlagen geben

Dortmund. (PM Eisadler) Es war der erwartete Playoff-Fight, den die 2500 Zuschauer am Freitagabend im Eissportzentrum Westfalen zu sehen bekamen zwischen den Eisadlern Dortmund und den Ratinger Ice Aliens.

Und es war ein Krimi mit Überlänge und sehr viel knisternde Spannung im ersten Finalspiel, allerdings auch mit einem zumindest aus Dortmunder Sicht etwas unerwarteten Ende. Dabei hatten die Eisadler einen Auftakt nach Maß und konnten bereits in der 2. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Nach 37 Minuten lag das Team von Ralf Hoja sogar 3:0 vorne, führte nach 46 Minuten mit 4:2 und musste dann gegen nie aufsteckende Ratinger eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit den 4:4-Ausgleich hinnehmen. In der Overtime hatten die Ice Aliens leichte Vorteile, am Spielstand änderte sich aber nichts. So musste das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Die Eisadler trafen nur einmal, Ratingen zweimal und damit konnten sie mit dem Sieg nach Hause fahren.

Nach dem guten Start der Eisadler mit einem erfolgreichen Break durch Ben Busch zum 1:0 kamen die Hausherren gut aus der Kabine, aber im Laufe des ersten Drittels musste immer mehr Defensivarbeit geleistet werden, auch wegen zweier Unterzahlsituationen. Erst in de3r Schlussphase dieses Durchgangs holten sich die Eisadler weitere Torchancen. Im 2. Drittel machten die Ice Aliens wieder mehr Druck, mussten dann aber 5 Minuten in Unterzahl spielen. Trotz vieler guter Dortmunder Chancen sprang aber nur das 2:0 durch Colin Long in der 34. Minute heraus. Als Kevin Thau mit guter Einzelaktion in der 38. Minute das 3:0 erzielte, war das nur eine Momentaufnahme, wie sich hinterher herausstellen sollte. Im Schlussabschnitt nahm die Spannung zu, Ratingen kam auf 3:2 heran, Parker Saretsky erhöhte in der 46. Minute in Unterzahl auf 4:2, aber das Drehbuch dieser Partie sah noch viel mehr vor. Denn die letzten drei Minuten hatten es in sich. Zwei Pfostentreffer Dortmund, ein letztes Ratinger Bulli nach vorheriger Auszeit brachte noch den Ausgleich.

Das war nun Spiel 1 im Finale, noch ist alles offen. Am Sonntag geht es ab 18 Uhr am Ratinger Sandbach mit dem 2. Spiel der Best-Of-5 Serie weiter. Das 3. Spiel folgt am kommenden Freitag (14.03.2025) wieder um 20 Uhr in Dortmund. Falls zum Erringen des entscheidenden dritten Sieges weitere Begegnungen nötig sind, finden die am Sonntag, dem 16.03.2025 ab 18 Uhr in Ratingen sowie am Freitag, dem 21.03.2025 ab 20 Uhr in Dortmund statt.

Statistik:

Eisadler Dortmund – Ratinger Ice Aliens 4:5 (1:0,2:1,1:3;0:0,0:1) nach Penaltyschießen

Tore:

1:0 (2.) Busch (Thau, Rosenthal)

2:0 (34.) Long (Saretsky, Scharfenort) PP1

3:0 (37.) Thau (Bergstermann, Busch)

3:1 (40.) Avdeev (Birzins, Onckels) (PP1)

3:2 (44.) Ti.Brazda

4:2 (46.) Saretsky (Cohut, Benes) (SH1)

4:3 (57.) Stocker (Ti.Brazda, Birzins) (SH1)

4:4 (60.) Lamers (Ti.Brazda)

Zuschauer: 2497

Strafminuten: Dortmund 12 – Ratingen 9

