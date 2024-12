Eisadler mit 17:0-Rekordergebnis â€“ Einstand nach MaÃŸ fÃ¼r Neuzugang Parker Saretsky!

Dortmund. (PM Eisadler) Im sechsten Heimspiel dieser Saison konnten die Eisadler Dortmund am Freitagabend nicht nur ihren sechsten Sieg auf eigenem Eis feiern, die...

Dortmund. (PM Eisadler) Im sechsten Heimspiel dieser Saison konnten die Eisadler Dortmund am Freitagabend nicht nur ihren sechsten Sieg auf eigenem Eis feiern, die über 1400 Zuschauer sahen auch die äußerst erfolgreiche Premiere des neuen kanadischen Stürmers im Eisadler Dress.

Parker Saretsky brauchte ganze 29 Sekunden, um sich auf Zuspiel seiner Sturmpartner Kevin Thau und Colin Long mit dem 1:0-Führungstreffer bestens einzuführen. Das war gleichzeitig der Startschuss zu einem Torfestival am Nikolaustag, denn nach 10 Minuten stand es bereits 4:0. Im zweiten Abschnitt wurde es noch heftiger für trotzdem fair kämpfenden Gäste aus Solingen, die sich der spielerischen Überlegenheit der Eisadler geschlagen geben mussten. Zwischen der 31. und 34. Minute konnte die Dortmunder Führung von 7:0 auf 11:0 ausgebaut werden, dabei brauchte Parker Saretsky 17 Sekunden für die Treffer 10 und 11. Nach dem 13:0 nach 42 Minuten ließen die Eisadler es etwas ruhiger angehen, um dann aber in den letzten fünf Minuten das Ergebnis noch auf 17:0 hochzuschrauben. Neben Neuzugang Parker Saretsky war auch Martin Benes dreimal erfolgreich. Die Youngster Simon Nemec und David Woltmann kamen jeweils zu ihrem Premierentor im Eisadler Trikot.

Am kommenden Wochenende steht das zweite Lokalderby zwischen den Eisadlern und den Grizzlys aus Bergkamen an. Die Auswärtspartie in Bergkamen-Weddinghofen findet am Samstag (14. Dezember 2024) um 17:30 Uhr statt.

Statistik:

Eisadler Dortmund – Bergisch Raptors 17 : 0 (5:0, 7:0, 5:0)

Tore:

1:0 (1.) Saretsky (Thau, Long)

2:0 (7.) Kraft (Polter, Walkenhorst)

3:0 (9.) Benes

4:0 (10.) Nemec (Long, Saretsky)

5:0 (16.) Polter (Kraft, Poberitz)

6:0 (22.) Ortwein (Long, Thau)

7:0 (26.) Thau (Nemec, Bergstermann)

8:0 (31.) Thau (Nemec, Long)

9:0 (32.) Rosenthal (Benes, Scharfenort)

10:0 (34.) Saretsky (Thau, Long) PP1

11:0 (34.) Saretsky (Trapp, Benes)

12:0 (38.) Long (Thau, Bergstermann)

13:0 (42.) Scharfenort (Saretsky, Benes)

14:0 (56.) Bergstermann (Thau, Saretsky) PP1

15:0 (56.) Benes (Trapp, Rosenthal)

16:0 (57.) Woltmann (Kraft, Poberitz)

17:0 (59.) Benes (Saretsky, Ortwein)

Zuschauer: 1425

Strafzeiten: Eisadler 4 Minuten – Raptors 4 Minuten

