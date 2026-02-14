Eisadler komplettieren Kader mit US-Stürmer Scott Moyer

Dortmund. (PM Eisadler) Mit Scott Moyer wechselt ein weiterer US-Amerikaner an die Strobelallee.

Der aus Stillwater, Minnesota, stammende Stürmer kann sowohl als Center wie auch als Außenstürmer eingesetzt werden und komplettiert den Kader der Eisadler Dortmund für die Playoffs.

Moyer spielte seit Beginn der letzten Saison beim Nachbarn aus Soest und zeigte als Top-Spieler in der Landesliga ansprechende Leistungen, die er nun auch in den Regionalliga-Playoffs unter Beweis stellen könnte.

„Der Zugewinn von Scott war sehr spontan, er wird als weiterer Import zur Verfügung stehen, falls Colin Long oder Nolan Gardiner ausfallen oder erkranken. Wir haben ihn im Probetraining gescoutet, er wird uns im Falle eines Ausfalls der beiden Nicht-EU-Imports definitiv helfen. Er ist ein guter Skater, hat Speed auf dem Eis und kann sofort in einer Top-Reihe eingesetzt werden“, so Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler.

Die Eisadler bedanken sich bei der Soester EG für den schnellen und unkomplizierten Transfer.