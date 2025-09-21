Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Chiefs Leuven Eisadler gewinnen in Leuven mit 3:2
Chiefs LeuvenEisadler Dortmund

Eisadler gewinnen in Leuven mit 3:2

21. September 20251 Mins read48
Dortmunds Trainer Ralf Hoja - © Sportfoto-Sale (DR)
Dortmund. (PM Eisadler) Am Freitagabend haben die Eisadler Dortmund das Auswärtsspiel bei den Chiefs in Leuven mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

In der regulären Spielzeit trennten sich beide Teams mit 2:2.

Beim CEHL Teilnehmer aus Leuven standen Trainer Ralf Hoja 18 Feldspieler und 2 Torhüter zur Verfügung.

Die Hausherren gingen in der 5. Spielminute in Überzahl mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Im Mittelabschnitt waren die Eisadler dann die aktivere Mannschaft, allerdings ließ die Chancenverwertung noch zu wünschen übrig. Eine doppelte Überzahl in der 26. Min und eine einfache Überzahl in der 29. Min konnten die Gäste nicht nutzen, so dass die Dortmunder weiter einem knappen Rückstand hinterher laufen mussten. In der 39. Min gab es dann Strafzeiten gegen beide Mannschaften und diesmal sorgte Pavel Avdeev für den 1:1 Ausgleich.

Im letzten Drittel hatten beide Teams Chancen in Führung zu gehen, doch noch wollte kein weiterer Treffer fallen. In der 50. Minute erhielten die Hausherren die nächste Strafzeit und somit bekamen die Eisadler die Chance mit einem Spieler mehr auf dem Eis zum Führungstreffer zu kommen. 3 Sekunden vor Ablauf der Strafe war es dann Ben Busch der zum 2:1 für die Eisadler traf. Zwei Minuten vor dem Ende erhielten die Eisadler eine Strafzeit und diese konnten die Chiefs zum 2:2 nutzen. So hieß es nach 60. Min 2:2 – Overtime.

Im anschließenden 3 gegen 3 Showdown behielten die Eisadler die Nerven und erneut traf Pavel Avdeev zum 3:2 Siegtreffer.

Spielstatistik:
Leuven Chiefs – Eisadler Dortmund 2:3 OT (1:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Tore:
1:0 (5.) Steyaert
1:1 (40.) Avdeev (Dreschmann)
1:2 (52.) Busch
2:2 (59.) Gyesbreghs (James, Roloson)
2:3 (64.) Avdeev (Busch)

Strafen: Leuven 12 – Dortmund 8

