Eisadler gewinnen in Adendorf und verlieren gegen die Harzer Falken

Dortmund. (PM Eisadler) Am Samstagabend haben die Eisadler Dortmund das Vorbereitungsspiel beim Adendorfer EC mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gewonnen.

Über 1200 Zuschauer sahen ein hochklassiges und temporeiches Eishockeyspiel in dem die Eisadler eine taktisch und spielerisch gute Leistung zeigten. Die Abstimmung in den einzelnen Reihen klappt von Spiel zu Spiel besser und auch die Abwehr findet immer mehr Zugriff. Im Tor wußte Neuzugang Marko Brlic mit einigen tollen Aktionen zugefallen und erwies sich als starker Rückhalt.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel gingen die Eisadler durch ein Tor von Martin Benes mit 1:0 in Führung. Die Hausherren glichen 10 Sekunden später aber zum 1:1 aus.

Im Mittelabschnitt wurde das Spiel beider Mannschaften etwas ruppiger. Simon Nemec und nochmal Martin Benes brachten die Eisadler aber mit 3:1 in Führung. Adendorf konnte in der 38. Min auf 2:3 verkürzen.

Im letzten Drittel sorgten Kevin Thau und Colin Long mit ihren Treffern für den 5:2 Endstand.

Trainer Ralf Hoja mit seinem Statement zum Spiel: “Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft gegen einen starken Gegner sehr zufrieden. Wir haben hinten sicher gestanden und vorne dann auch zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Durch einige Strafzeiten hätte das Spiel kippen können, aber auch diese Situationen haben wir sehr gut gelöst.”

Eisadler verlieren gegen die Harzer Falken

Am Sonntagabend haben die Eisadler das vorletzte Vorbereitungsspiel vor Beginn der Meisterschaft gegen die Harzer Falken mit 3:7 (2:1, 0:3, 1:3) verloren. Nach dem frühen 0:1 Rückstand konnten die Eisadler das Spiel durch Tore von Martin Benes und Colin Long drehen und mit einer knappen Führung in die erste Pause gehen.

Im Mittelabschnitt lief bei den Hausherren dann nicht mehr viel zusammen, so dass die Gäste das Drittel mit 0:3 für sich entscheiden konnten und die Eisadler so mit einem 2:4 Rückstand in die Kabine gingen.

Im letzten Drittel wollten die Eisadler das Spiel nochmal drehen und kamen zunächst auf 3:4 heran, Torschütze war Kevin Trapp. Danach wurden die Beine allerdings schwerer und die Gäste zogen ihr Spiel eiskalt runter. Keeper Lennard Brunnert musste innerhalb von 5 Minuten 3mal hinter sich greifen, so dass das Ergebnis dann doch etwas zu hoch ausfiel (3:7).

Am kommenden Freitag empfangen die Eisadler zum letzten Vorbereitungsspiel den Adendorfer EC. Spielbeginn im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee ist um 20 Uhr.