Eisadler gewinnen gegen Moers und holen den 10. Sieg in Folge

Dortmund. (PM Eisadler) Knapp 1000 Zuschauer sahen am Sonntagabend an der Strobelallee einen 7:3-Heimerfolg der Eisadler Dortmund gegen den GSC Moers.

Wie schon im Hinspiel brauchten die Westfalen eine gewisse Anlaufzeit gegen das Team vom Niederrhein, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Das gelang dann mit drei Treffern im zweiten Abschnitt. Die Black Tigers steckten dennoch nie auf und kamen mit schnellen Kontern immer mal wieder gefährlich vor das Eisadler Tor. Die Gäste verloren bereits in der 12. Minute ihren Verteidiger Philipp Hoth nach einer überflüssigen Aktion gegen die Linienrichterin mit einer Matchstrafe. Nach Spielende gab es noch einen ebenso unnötigen Fight zwischen Dortmunds Marlon Polter und dem Moerser Maximilian Klett, die beide eine Fünfminutenstrafe zu ihrer persönlichen Statistik hinzufügen konnten. Ansonsten verlief die Partie allerdings fast durchweg fair.

Die Eisadler gingen in der 4. Spielminute mit 1:0 in Führung, als Ben Busch noch knapp im eigenen Drittel angespielt wurde und im Alleingang vor das Gästetor fuhr und den Keeper gekonnt ausspielte. Die Führung konnte aber nicht mit in die erste Pause genommen werden, denn die Gäste kamen in der 18. Minute nicht unverdient zum Ausgleich. Im zweiten Drittel gingen die Eisadler dann etwas energischer zu Werke und wieder war es Ben Busch, der in der 23. Minute zum 2:1 traf. Die Black Tigers zeigten sich nach wie vor wenig beeindruckt und hatten erneut die ein oder andere Konterchance, bis Oliver Kraft in der 35. Minute im Nachschuss auf 3:1 erhöhen konnte. Das 4:1 durch Verteidiger Robin Poberitz drei Minute später mit einem verdeckten Schuss von halbrechts war schon eine gewisse Beruhigung für die Eisadler Fans, die zu Beginn des letzten Abschnitts nach dem 5:1 durch Parker Saretsky in der 44. Minute noch etwas größer wurde. Die Gäste blieben dennoch am Puck, konnten erst auf 5:2 verkürzen und nach dem 6:2 durch Corvin Rosenthal in der 54. Minute noch einmal auf 6:3 herankommen. Den Schlusspunkt setzte dann Mike Ortwein in Überzahl 45 Sekunden vor der Schlusssirene im Nachschuss.

Am kommenden Wochenende sind die Eisadler spielfrei, weiter geht es am Freitag, dem 24. Januar 2025 um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Neusser EV.

Statistik:

Eisadler Dortmund – GSC Moers 7:3 (1:1, 3:0, 3:2)

Tore:

1:0 (4.) Busch (Benes, Scharfenort)

1:1 (18.) Van Hees (Ehrich, Beck)

2:1 (22.) Busch (Benes, Ortwein)

3:1 (35.) Kraft (Rosenthal, Polter)

4:1 (38.) Poberitz (Kraft, Rosenthal)

5:1 (44.) Saretsky (Kuntu-Blankson, Long)

5:2 (48.) Bauermeister (Kardas, Robens)

6:2 (54.) Rosenthal (Scharfenort, Ortwein)

6:3 (58.) van Hees (Bauermeister, Pfeifer)

7:3 (60.) Ortwein (Thau, Scharfenort) PP1

Zuschauer: 921

Strafminuten: Dortmund 9 – Moers 38 (inklusive Matchstrafe Hoth)

