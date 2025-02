Eisadler gewinnen auch Spiel 2 in der Playoff-Halbfinalserie gegen Bergkamen

Dortmund. (PM Eisadler) Zwei Tage nach dem 7:2-Heimerfolg der Eisadler Dortmund zuhause an der Strobelallee gegen die Grizzlys aus Bergkamen konnte das Team von Ralf Hoja auch das zweite Spiel der Best-Of-5 Serie gewinnen.

Dieses Mal gab es einen 3:0-Auswärtssieg in Bergkamen Weddinghofen. Erneut war die Partie umkämpft und lange Zeit offen. Den Schlüssel zum Sieg fand Eisadler Stürmer Martin Benes 19 Sekunden nach Wiederanpfiff im letzten Drittel, als er in Unterzahl zur Freude der zahlreichen Dortmunder Fans unter den gut 500 Zuschauern den beruhigenden dritten Treffer für die Eisadler erzielen konnte. Damit reichte dem Favoriten und Hauptrundensieger in jedem Drittel ein Tor zum Erfolg. Eisadler Goalie Marko Brlic trug mit seinem Shutout nicht unwesentlich zu diesem Erfolg bei. Die Gastgeber versuchten zwar alles, nahmen gut sieben Minuten vor Ende eine Auszeit, ersetzten ihren Torhüter durch einen zusätzlichen Stürmer, aber ein Treffer blieb ihnen an diesem Abend verwehrt.

Bei den Eisadlern mussten kurzfristig Colin Long, Tommy Kuntu-Blankson und Alexander Lauer passen, die sich am Sonntagvormittag krankmelden mussten. Die erste Chance des Spiels hatten die Grizzlys bereits nach 30 Sekunden, den ersten Treffer konnten aber die Eisadler erzielen und zwar durch Martin Benes in der 5. Minute. Im weiteren Verlauf hatten die Dortmunder zwar wie schon am Freitag spielerische Vorteile, das glichen die Bergkamener aber erneut durch kämpferischen Einsatz und Laufbereitschaft aus. Während die Eisadler im ersten Abschnitt ein gewisses Chancenplus hatten, waren die Grizzlys zu Beginn des zweiten Drittels mehr am Drücker. Das änderte sich in der 36. Minute. Zuerst musste Marko Brlic mehrfach retten, dann konnte Marlon Polter einen Querpass von Parker Saretsky zum Spielstand von 0:2 nutzen. Damit deutete sich eine erste Vorentscheidung an, die dann zu Beginn der letzten Zwanzigminuten bestätigt wurde.

Am kommenden Freitag kommt es um 20 Uhr im Eissportzentrum Westfalen zum dritten Halbfinal-Duell Eisadler gegen Grizzlys. Den Dortmundern fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins Finale. Sollte der da nicht gelingen, wären die weiteren möglichen Spiele dann am Sonntag, den 2. März 2025 um 18:30 Uhr in Bergkamen sowie am Mittwoch, den 5. März 2025, 19:30 Uhr in Dortmund.

Statistik:

ESV Bergkamen Grizzlys – Eisadler Dortmund 0:3 (0:1,0:1,0:1)

Tore:

0:1 (5.) Benes (Saretsky, Thau)

0:2 (36.) Polter (Benes, Saretsky)

0:3 (41.) Benes (Saretsky) SH1

Zuschauer: 511

Strafminuten: Bergkamen 14 – Dortmund 14

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV