Eisadler gewinnen auch in Moers

Dortmund. (PM Eisadler) Am frühen Sonntagabend haben die Eisadler Dortmund das Auswärtsspiel bei den Black Tigers in Moers mit 5:1 gewonnen und damit das erste Meisterschaftswochenende mit 6 Pkt. erfolgreich abgeschlossen.

Trainer Ralf Hoja, der auf einige Spieler verzichten musste, war mit dem ersten Drittel nicht ganz zufrieden. Die Eisadler erspielten sich zwar ein Chancen-Plus, versäumten es aber ein Tor zu schießen. So ging es torlos in die erste Pause.

In der Kabine schien der Trainer dann die richtigen Worte gefunden zu haben, denn gleich nach Wiederbeginn erzielte EAD Neuzugang Tobias Schmitz seinen ersten Treffer für die Eisadler. Das Zuspiel kam von Kevin Trapp und Thomas Lichnovsky. Keine zwei Minuten später traf dann Kevin Trapp in Überzahl zum 0:2 (Vorlage kam von Ben Busch und Marvin Cohut). In der 28. Minute gab es dann eine Strafzeit gegen die Gäste, die allerdings Corvin Rosenthal für einen weiteren Treffer nutzen konnte. Sehr zur Freude der zahlreich mitgereisten Eisadler Fans. Von den Hausherren war weiterhin nicht viel zu sehen und so brachte Pavel Avdeev die Eisadler mit seinem Tor (Vorarbeit von Mike Ortwein und Martin Benes) endgültig auf die Siegerstraße. Mit einem 0:4 Zwischenstand ging es in die zweite Pause.

Im letzten Abschnitt passierte dann erstmal wenig. Obwohl die Eisadler etwas Tempo aus dem Spiel genommen hatten, kamen sie weiterhin zu guten Chancen. Eine davon nutzte erneut Pavel Avdeev nach Vorbeit von Kevin Thau und Tim Dreschmann zum 0:5. 4 Minuten vor dem Ende trafen dann die Hausherren noch zum 1:5 Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt des Spiels setzte dann Eisadler Torhüter Christoph Oster, der seine gute Leistung noch mit einem gehaltenen Penalty krönte. So blieb es beim 1:5.

Am kommenden Wochenende steht für die Eisadler das Auswärtsspiel bei den Wiehl Penguins auf dem Spielplan. Spielbeginn in Wiehl ist dann um 17.15 Uhr.

Statistik:

GSC Moers – Eisadler Dortmund 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Tore:

0:1 (23.) Schmitz (Trapp, Lichnovsky)

0:2 (25.) Trapp (Busch, Cohut)

0:3 (29.) Rosenthal (Busch)

0:4 (36.) Avdeev (Ortwein, Benes)

0:5 (51.) Avdeev (Thau, Dreschmann)

1:5 (56.) Fischer (van Hees, Grühn)

Zuschauer: 249

Strafzeiten: Black Tigers 14 Minuten – Eisadler 6 Minuten

