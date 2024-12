Eisadler gewinnen auch das 2. Nachbarschaftsderby gegen Grizzlys

Dortmund. (PM Eisadler) Am etwas ungewohnten frühen Samstagabend setzten sich die Eisadler Dortmund im benachbarten Bergkamen bei den dortigen Grizzlys mit 4:0 durch und...

Dortmund. (PM Eisadler) Am etwas ungewohnten frühen Samstagabend setzten sich die Eisadler Dortmund im benachbarten Bergkamen bei den dortigen Grizzlys mit 4:0 durch und festigten damit die Tabellenführung in der Regionalliga NRW.

Bereits im ersten Drittel hatte das Dortmunder Team vor knapp 500 Zuschauern, davon deutlich mehr als die Hälfte Eisadler Fans, mehr Spielanteile und Chancen, aber es fehlte die letzte Konzentration. Das änderte sich dann in Abschnitt zwei, denn in der 32. Minute rappelte es gleich zweimal innerhalb von 38 Sekunden im Kasten der Grizzlys. Nach überstandener Unterzahl kam Eisadler Stürmer Kevin Thau von der Strafbank, war frei durch und passte zu Corvin Rosenthal, aber der scheiterte (noch) knapp am guten Bergkamener Keeper Kevin Pfeiffer. Es dauerte aber nur einen kurzen Moment, dann waren die Eisadler wieder im Angriff und dieses Mal verwandelte Corvin Rosenthal einen Pass von Kevin Thau zum Spielstand von 0:1. Den nächsten Akzent setzte Rückkehrer Marvin Cohut, der von der blauen Linie abzog, noch am Grizzlykeeper scheiterte, dann aber erneut den Puck bekam und zum 0:2 traf. Eine gewisse Vorentscheidung, aber die Gastgeber blieben weiter in der Partie und fuhren durchaus gute Konter. Im Schlussabschnitt kassierten die Eisadler dann gleich 4 Strafzeiten nacheinander, aber die Defensive stand an diesem Abend, es boten sich sogar einige Unterzahlbreaks. Zwischen dem Bergkamener Überzahlspiel gab es in der 50. Minute das 0:3 durch Kevin Trapp und zum Abschluss in der 55. Minute einen schönen Angriff von der linken Seite ausgehen über Martin Benes zu Parker Saretsky, den Colin Long dann von rechts zum 0:4 abschloss. Kurz darauf war der Sieg und der nächste Shutout für Keeper Marko Brlic perfekt und die zahlreichen Dortmunder Fans konnten den 12. Sieg mit der Mannschaft feiern – zumindest kurzzeitig, dann wurden alle aus der Halle komplimentiert. Die öffentliche Samstagabend-Disco stand an!

Am kommenden Freitag bestreiten die Eisadler Dortmund ihr letztes Spiel in diesem Jahr. Ab 20 Uhr gastieren die Ratinger Ice Aliens im Dortmunder Eissportzentrum. Zum Jahreskehraus gibt es also noch einen Knaller an der Strobelallee, denn mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn der Erste auf den Zweiten trifft.

Statistik:

ESV Grizzlys Bergkamen – Eisadler Dortmund 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Tore:

0:1 (32.) Rosenthal (Thau, Nemec)

0:2 (32.) Cohut (Thau, Long)

0:3 (50.) Trapp (Walkenhorst, Kraft)

0:4 (55.) Long (Benes, Saretzky)

Zuschauer: 478

Strafzeiten: Grizzlys x Minuten – Eisadler x Minuten

