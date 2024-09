Eisadler gewinnen 7:3 gegen die Crocodiles

Dortmund. (PM Eisadler) Am ungewohnten Samstagabend haben die Eisadler Dortmund das Vorbereitungsspiel gegen die Crocodiles Hamburg mit 7:3 (3:0, 1:1, 3:2) gewonnen. Im Duell...

Dortmund. (PM Eisadler) Am ungewohnten Samstagabend haben die Eisadler Dortmund das Vorbereitungsspiel gegen die Crocodiles Hamburg mit 7:3 (3:0, 1:1, 3:2) gewonnen.

Im Duell gegen den Nordregionalligisten waren die Eisadler die spielbestimmende Mannschaft und siegten auch ohne den Kanadier Brody Dale (Vertrag wurde aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen aufgelöst) verdient.

Es dauerte bis zur 14 Minute eher die gut 400 Zuschauer (unter ihnen ca 35 aus Hamburg) das erste Mal jubeln konnten. Kevin Thau und Colin Long bereiteten vor und Mike Ortwein traf zum 1:0. Keine Minute später traf dann Neuzugang David Dolinenko (Vorlage Oliver Kraft u. David Woltmann) zum 2:0. Kurz vor dem Ende des 1. Drittels erhöhte dann Dominik Scharfenort nach Zuspiel von Tommy Kuntu-Blankson auf 3:0.

Zu Beginn des Mittelabschnitts ließen die Eisadler die Gäste etwas besser ins Spiel kommen und die trafen in der 23. Min zum 3:1. 17 Sekunden später stellte Geburtstagskind Kevin Thau mit seinem Tor (Assists Martin Benes/Simon Nemec) zum 4:1 den alten Anstand wieder her. In der Folge gingen die Dortmunder etwas leichtfertig mit ihren Chancen um, so dass es mit 4:1 in die zweite Pause ging.

Im letzten Drittel traf Colin Long zum 5:1 ( Assists Ben Busch/Dominik Scharfenort) ehe die Hamburger ihren 2. Treffer bejubeln konnten. In der 47. Min erzielte Malte Bergstermann (Vorlage Mike Ortwein) das 6:2 und wenig später Colin Long mit seinem Treffer das 7:2. Das 7:3 war dann nur noch Ergebniskorrektur.

Der sportliche Leiter Matthias Potthoff zum Spiel: „Wir haben insgesamt verdient gewonnen und souverän gespielt. Im zweiten Drittel waren wir in der Abwehr etwas nachlässig und in der Offensive nicht kaltschnäuzig genug. Das haben die Jungs im letzen Drittel wieder besser gemacht, so das wir mit der Entwicklung zufrieden sind.“

Zum nächsten Vorbereitungsspiel empfangen die Eisadler am Sonntag, dem 06.10.2024 um 19 Uhr die Harzer Falken an der Strobelallee.