Eisadler freuen sich auf das Playoff-Finale gegen die Ratinger Ice Aliens

Dortmund. (PM Eisadler) Der Saison-Höhepunkt beginnt am Wochenende: Im Playoff-Finale der Regionalliga NRW kommt es zur Neuauflage der letztjährigen Duelle zwischen den Dortmunder Eisadlern und den Ratinger Ice Aliens.

Auf dem Weg ins Finale konnten sich die Eisadler ohne Niederlage gegen Wiehl und Bergkamen durchsetzen, die Ice Aliens mussten im Halbfinale gegen Bergisch Gladbach eine Niederlage einstecken und über vier Spiele gehen. Anders als in der letzten Saison genießen nun die Eisadler in diesem Jahr Heimrecht und so beginnt die Serie am Freitag (7. März 2025) ab 20 Uhr im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee. Zwei Tage später findet Spiel 2 der Best-Of-5 Serie am Sonntag (09.03.2025) ab 18 Uhr am Ratinger Sandbach statt. Das 3. Spiel folgt am Freitag danach (14.03.2025) wieder um 20 Uhr in Dortmund. Falls zum Erringen des entscheidenden dritten Sieges weitere Begegnungen nötig sind, finden die am Sonntag, dem 16.03.2025 ab 18 Uhr in Ratingen sowie am Freitag, dem 21.03.2025 ab 20 Uhr in Dortmund statt.

Die Eisadler gewannen bekanntlich die Hauptrunde der Regionalliga NRW mit 8 Punkten Vorsprung vor den Ice Aliens. Beide Mannschaften schenkten sich in den beiden direkten Duellen nichts und so gewann jeweils die Heimmannschaft. Die Niederlage am Ratinger Sandbach Anfang November letzten Jahres war bisher die einzige der Eisadler in dieser Saison, während die Ice Aliens zuletzt einige Spiele abgeben mussten und mit einigen Spielerausfällen haderten. Die gab es aber auch bei den Eisadlern, nur drei Spieler konnten bisher alle 25 Saisonspiele bestreiten. In beiden Teams steckt sehr viel Qualität und so einiges an Scoring Touch. Pavel Avdeev, Tim Brazda, Toni Lamers und Leonardo Stroh auf Ratinger Seiten sowie Martin Benes, Parker Saretsky, Colin Long und Kevin Thau auf Seiten der Eisadler führen auch in den Playoffs die Scorerwertung an. Man kann davon ausgehen, dass eine hart umkämpfte und sicherlich auch emotionale Finalrunde zu erwarten ist, in der es auch um Wille und Leidenschaft ebenso gehen wird wie um taktische Disziplin und in entscheidenden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Die Verantwortlichen der Eisadler hoffen auf jeden Fall auf eine stimmungsvolle Kulisse und ein sehr gut gefülltes Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee. „Wir haben uns das Heimrecht erkämpft und nun sollten wir dieses zusammen mit unseren treuen Fans auch nutzen und die Jungs auf dem Eis lautstark unterstützen“, so Stefan Witte der 1. Vorsitzende der Eisadler Dortmund.

