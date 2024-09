Eisadler feiern 6:2 AuswÃ¤rtssieg beim Start in die neue Saison

Dortmund. (PM Eisadler) Der Anfang ist gemacht, im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison konnten sich die Eisadler Dortmund am Samstagabend in Hamburg-Farmsen im dortigen...

Dortmund. (PM Eisadler) Der Anfang ist gemacht, im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison konnten sich die Eisadler Dortmund am Samstagabend in Hamburg-Farmsen im dortigen Eisland zur Freude der im Fanbus mitgereisten eigenen Anhänger verdient mit 6:2 gegen die Crocodiles Hamburg durchsetzen.

Bereits nach 6 Spielminuten gingen die Eisadler durch Martin Benes nach guter Vorarbeit von Colin Long und Kevin Thau mit 1:0 in Führung, mussten aber in der 11. Minute in Unterzahl den Ausgleich hinnehmen.

Im zweiten Abschnitt setzten sich die Eisadler dann klar durch. Zuerst war es Ben Busch, der in der 22. Minute für das 1:2 auf der Anzeigentafel sorgte, dann schraubte Kevin Thau mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 23. und 38. Minute das Ergebnis auf 1:5. Die Crocodiles konnten in diesem Abschnitt noch auf 2:5 verkürzen, an der spielerischen Überlegenheit änderte das aber nichts.

Im Schlussabschnitt ging das Tempo etwas herunter, die Eisadler behielten das Spiel im Griff und kamen noch in doppelter Überzahl in der 48. Minute durch Brody Dale zum 6. Treffer.

„Das war ein schöner Auftakt für die neue Saison. Phasenweise konnte man schon gutes Eishockey sehen. Aber es gibt natürlich noch viel zu tun“ meinte Eisadler Trainer Ralf Hoja hinterher.

Bereits 20 Stunden nach dem Spielende in Hamburg geht es weiter, dann empfangen die Eisadler am Sonntag ab 19 Uhr im heimischen Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee die UNIS Flyers aus dem niederländischen Heerenveen.