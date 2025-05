Eisadler Dortmund verkÃ¼nden Verpflichtung von Jelle Julien

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund setzen ihre Planung für die neue Saison mit der Verpflichtung von Jelle Julien fort.

Der 22-Jährige wechselt vom Oberligisten Herner EV an die Strobelallee. Zuvor spielte der im belgischen Turnhout geborene Stürmer in der Regionalliga Nord. Schon damals gab es Kontakt zu ihm, aber ein Wechsel konnte da noch nicht realisiert werden, weil er noch als Kontingentspieler galt. Mittlerweile hat er einen deutschen Pass und fällt nicht mehr unter die Ausländerregelung. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte er mit vier Jahren in seiner Geburtsstadt Turnhout, wo er auch anfing Eishockey zu spielen. Sein Vater Luc spielte ebenfalls Eishockey, u.a. auch im holländischen Tilburg. Dorthin wechselte auch Jelle Julien im Nachwuchs, bevor er 2018 nach Iserlohn ging. Bei den Young Roosters spielte er u.a. zusammen mit Marlon Polter, Corvin Rosenthal und Alexander Lauer. In seiner DNL-Abschlusssaison war er der punktbeste Scorer bei den Young Roosters.

„Ich freue mich auf die Eisadler, nicht nur weil ich auf einige bekannte Gesichter treffe. Ich habe die Entwicklung der letzten Jahre verfolgt, vor allem auch die Zuschauerentwicklung der letzten Saison mit dieser tollen Kulisse. Mir gefällt auch das sportliche Konzept mit dem verstärkten Einbau junger Spieler und natürlich möchte ich mithelfen nach zwei Vize-Meisterschaften dieses Mal noch mehr zu schaffen“ meint Jelle Julien.

Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler Dortmund, zum 2. Neuzugang nach Torwart Christoph Oster: „Jelle ist ein talentierter junger Stürmer, der in seinen DNL-Spielzeiten in Iserlohn gute Scorerwerte erreichte. Er war bei verschiedenen Oberligisten gefragt und hat in seinem Jahr in Herne an Erfahrung dazu bekommen. Wir gewinnen einen aussichtsreichen Spieler für die Zukunft der Eisadler.“

Einen ersten Eindruck vom neuen Stürmer können sich die Fans beim gemütlichen Saisonausklang am Sonntagmittag (25. Mai 2025) ab 12 Uhr am Dortmunder Freischütz machen.

Über die sportliche Ausrichtung der Eisadler gibt Matthias Potthoff noch einen Einblick: „Jelle passt perfekt in das neue sportliche Konzept der Eisadler. Wir werden vermehrt junge Spieler in das Team einbauen, die top ausgebildet das Potenzial für höhere Ligen in sich tragen und sich über die Spielpraxis mit uns gemeinsam auf den Weg der sportlichen Weiterentwicklung machen. Ein möglicher Aufstieg in der Zukunft und eine Entwicklung hin zu Vereinen wie Duisburg, Herne, Essen, Hamm und Herford wird somit auf sportlicher Ebene Schritt für Schritt und nachhaltig angegangen.“

