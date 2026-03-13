Eisadler Dortmund stellen sportliche Weichen für die kommende Saison – Veränderungen in sportlicher Leitung und Trainerteam

Dortmund. (PM Eisadler) Nach Abschluss erster Analysen der abgelaufenen Saison sowie intensiver Gespräche mit Spielern und Verantwortlichen richten die Eisadler Dortmund ihren Blick bereits auf die kommende Spielzeit.

In diesem Zuge wurden erste personelle Entscheidungen innerhalb der sportlichen Leitung und des Trainerteams getroffen.

Mathias Potthoff wird zum Ende der laufenden Saison seine Position als sportlicher Leiter der ersten Mannschaft niederlegen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für sein Engagement in den vergangenen Jahren. Potthoff hat in dieser Zeit maßgeblich zur sportlichen Entwicklung der ersten Mannschaft beigetragen und war ein zentraler Ansprechpartner für organisatorische und sportliche Belange rund um den Spielbetrieb.

„Mit seinem Einsatz hat Mathias Potthoff einen wichtigen Anteil an der positiven Entwicklung unserer ersten Mannschaft in den letzten Jahren. Für seine geleistete Arbeit und seine Verlässlichkeit danken wir ihm ausdrücklich“, erklärt der Vorstand der Eisadler Dortmund.

Parallel dazu stellen die Eisadler ihr Trainerteam für die kommende Saison neu auf. Colin Long wird künftig gemeinsam mit Jeff Job als Coachingduo der ersten Mannschaft hinter der Bande stehen. Long, der nach einer erfolgreichen internationalen Eishockeykarriere seit mehreren Jahren für die Eisadler aktiv ist, hat sich in Dortmund sportlich und persönlich etabliert. Neben seiner Rolle als Spieler war er bereits Teil des Trainerteams und kennt sowohl die Mannschaft als auch die Vereinsstrukturen bestens.

„Colin Long hat in seiner aktiven Karriere auf höchstem Niveau gespielt und bringt viel Erfahrung, Spielverständnis und Leidenschaft für den Sport mit. Wir freuen uns sehr, dass er künftig als Headcoach Verantwortung übernimmt – auch wenn wir ihn natürlich auf dem Eis vermissen werden“, so der Vorstand weiter.

Mit Jeff Job steht ihm ein erfahrener Eishockeyfachmann zur Seite, der als langjähriger Profitrainer und prägende Persönlichkeit im Umfeld der Eisadler umfangreiche Expertise in die sportliche Arbeit einbringen wird.

Mit diesem Trainerteam wollen die Eisadler Dortmund den eingeschlagenen Entwicklungsweg konsequent fortsetzen und die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben. Beide Trainer arbeiten ebenfalls koordinativ für den Nachwuchs und übernehmen ebenfalls die Spielerentwicklung.

Parallel zur personellen Neuaufstellung hat der Verein bereits mit der Kaderplanung sowie ersten Gesprächen mit Spielern für die kommende Saison begonnen. Weitere Informationen und Updates werden in den kommenden Tagen folgen.