Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Nord Crocodiles Hamburg Eisadler Dortmund setzen Ausrufezeichen im ersten OsWeNo-Halbfinale
Crocodiles HamburgEisadler Dortmund

Eisadler Dortmund setzen Ausrufezeichen im ersten OsWeNo-Halbfinale

12. Januar 20261 Mins read48
Share
Wunderkerzenmeer in Dortmund – © Sportfoto-Sale (DR)
Wunderkerzenmeer in Dortmund – © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund haben das erste Halbfinalspiel im OsWeNo-Pokal erfolgreich gestaltet.

Vor 1.023 Zuschauern im Eissportzentrum Westfalen bezwang das Team von Trainer Jeffrey Job die Crocodiles Hamburg mit 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) und verschaffte sich damit eine solide Ausgangsposition für das Rückspiel.

Das erste Drittel begann intensiv, wie es einem Pokal-Halbfinale würdig ist. Beide Mannschaften agierten mit hohem Tempo und suchten früh den Weg zum Tor. Die Eisadler gingen zunächst in Führung, Hamburg antwortete jedoch prompt und stellte noch im ersten Abschnitt auf 1:1. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams zeigten, dass sie den Finaleinzug fest im Blick haben.

Im zweiten Drittel kippte die Partie deutlich zugunsten der Dortmunder. Die Eisadler erhöhten die Schlagzahl, setzten Hamburg dauerhaft unter Druck und belohnten sich mit drei Treffern. Zwar konnten die Gäste zwischenzeitlich verkürzen, doch Dortmund behielt die Kontrolle, nutzte seine Chancen konsequent und ging mit einer verdienten 4:2-Führung in die zweite Pause. Besonders in dieser Phase überzeugten die Eisadler durch strukturiertes Forechecking und hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Im Schlussabschnitt versuchte Hamburg noch einmal alles und kam erneut zu einem Treffer. Die Eisadler ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen, hielten defensiv diszipliniert dagegen und setzten mit einem eigenen Tor den Schlusspunkt zum 5:3-Endstand. Trotz zunehmender Intensität und einiger Strafzeiten auf beiden Seiten brachten die Dortmunder den Vorsprung souverän über die Zeit.

Mit diesem Heimsieg haben sich die Eisadler Dortmund im ersten Halbfinale des OsWeNo-Pokals eine gute Ausgangslage erarbeitet. Dennoch ist klar: Die Entscheidung fällt erst im Rückspiel. Die gezeigte Leistung, insbesondere das starke zweite Drittel, unterstreicht jedoch die Ambitionen der Eisadler auf den Pokaleinzug ins Finale.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

45
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post ERC siegt in Peißenberg: 3:2 nach Penalty gegen Forst

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisadler DortmundTransfers

Trainerwechsel bei den Eisadlern Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Der Eishockeyverein Eisadler Dortmund stellt die sportlichen Weichen für...

By6. Januar 2026
Eisadler DortmundTransfers

Eisadler verpflichten einen weiteren Finnen!

Dortmund. (PM Eisadler) Kurz nach Weihnachten und rechtzeitig zum Start in das...

By29. Dezember 2025
Eagles Essen WestEisadler Dortmund

Eisadler verlieren das Topspiel gegen die Eagles Essen-West

Dortmund. (PM Eisadler) Am Freitagabend haben die Eisadler Dortmund das Topspiel der...

By27. Dezember 2025
Eagles Essen WestEisadler Dortmund

Eisadler im Top-Spiel vor vollen Rängen am zweiten Weihnachtstag an der Strobelallee!

Dortmund. (PM Eisadler) Spannender könnte das Jahr Sportjahr 2025 für die Eisadler...

By22. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten