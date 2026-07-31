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Eisadler Dortmund binden drei weitere Spieler an sich

31. Juli 20261 Mins read47
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Mike Ortwein - © Sportfoto-Sale (DR)
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Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund freuen sich über weitere Vertragsverlängerungen.

Mit den Verteidigern Mike Ortwein und Maik Klingsporn sowie Stürmer Corvin Rosenthal haben drei wichtige Pfeiler des Eisadler Teams ihre Verträge in Dortmund verlängert. Die sportliche Leitung setzt gerade bei der Zusammensetzung der Verteidigung bewusst auf eine Mischung aus Routine und hoher spielerischer Qualität.

Der erfahrene Defensiv-Spezialist Mike Ortwein bleibt ein Fels in der Brandung. Ortwein, der im Laufe seiner langen Karriere bereits weit über 500 Spiele im Seniorenbereich absolviert hat, glänzte in der letzten Saison als einer der konstantesten Akteure, der in allen Pflichtspielen auf dem Eis stand. Trainer und Verantwortliche schätzen ihn vor allem wegen seiner unaufgeregten Spielweise und seiner wichtigen Führungsrolle innerhalb der Kabine.

Maik Klingsporn, ein physisch sehr starker Verteidiger, wechselte als hochkarätige Verstärkung für die entscheidende Saisonphase und die Playoffs Anfang des Jahres nach Dortmund. Mit seiner Erfahrung aus höheren Ligen bringt er genau die nötige Härte und Stabilität mit, um den Eisadlern in engen Drucksituationen den nötigen Halt zu geben.

Auch im Sturm können die Eisadler auf Kontinuität bauen. Der torgefährliche Angreifer Corvin Rosenthal, der einst vom Hammer Maxipark nach Dortmund wechselte, hat sich fest im Team etabliert. Rosenthal überzeugt durch seinen Zug zum Tor und seine Qualitäten als verlässlicher Scorer, der in der Offensive der Eisadler immer wieder für entscheidende Akzente sorgt.

Trainer Colin Long zeigt sich erfreut über den Verbleib des Trios: „Die drei waren in der letzten Saison fester Bestandteil der Mannschaft. Wir sind froh, dass sie mit ihrem Teamspirit und ihrer Verantwortung für die Führung in der Mannschaft bei den Eisadlern bleiben. Neben den neuen Spielern ist es wichtig, das Grundgerüst der Mannschaft stabil zu halten.“

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