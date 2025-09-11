Eisadler: Der Anfang ist gemacht – erstes Saisonspiel mit Sieg in Iserlohn!

Dortmund. (PM Eisadler) Am Dienstagabend gewannen die Eisadler Dortmund das erste Vorbereitungsspiel gegen die DNL-Mannschaft der Young Roosters aus Iserlohn mit 3:2.

Nach den ersten fünf Trainingseinheiten auf fremden Eis war es ein guter erster Test für die neuformierte Mannschaft von Trainer Ralf Hoja. Es entwickelte sich von Anfang an eine laufintensive und schnelle Partie, in der Anfangs die Eisadler mehr Spielanteile hatten. Den Young Roosters merkte man an, dass sie nicht nur länger im Training sind, sondern auch schon ihre ersten vier Meisterschaftsspiele absolviert haben. Bei den Eisadlern kamen alle 20 Spieler zum Einsatz.

Die erste Chance in der Partie hatte Ben Busch bereits nach 39 Sekunden, danach musste EAD-Keeper Christoph Oster einige Male beherzt eingreifen. Das erste Eisadler Tor der neuen Saison erzielte Nikita Morasch in der 12. Minute an alter Wirkungsstätte, für das „Tor des Tages“ sorgte Neuzugang Pavel Avdeev knapp zwei Minuten später mit einem so genannten „Lacrosse-Treffer“ (Puck wird in der Luft mit der Schlägerkelle gespielt) zum 0:2. Im Mittelabschnitt kamen die Iserlohner zwingender ins Spiel und nicht unverdient zum 1:2 Anschlusstreffer. Die Young Roosters konnten auch in den letzten Zwanzigminuten das Tempo hochhalten und glichen in der 46. Minute zum 2:2 aus. Marlon Polter gelang dann aber in der 59. Minute im Nachschuss noch der Siegtreffer zum 2:3-Endstand.

Eisadler Trainer Ralf Hoja war mit der Leistung seiner Mannschaft bis zur 30. Minute zufrieden: „Nachdem uns dann die Kräfte verließen, haben wir zu viel in der Defensivzone zugelassen und offensiv viel zu umständlich gespielt. Danke noch einmal an die Iserlohner, die das Spiel ermöglicht haben, es war sicher sinnvoll und aufschlussreich für beide Seiten.“

Am Wochenende gehen die Vorbereitungsspiele der Eisadler mit zwei Duellen gegen das Oberliga Team der Hammer Eisbären weiter. Am Freitag startet die Partie ab 20 Uhr in der Beta-Finanz-Eissportarena in Hamm und am Sonntag empfangen die Eisadler die Eisbären ab 19 Uhr im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee zum ersten Vorbereitungsheimspiel. Keine leichten Aufgaben für die Eisadler gegen die Hammer Eisbären, die schon länger im Training sind und schon einige Spiele absolviert haben.

Info für die Fans: Tickets sind weiterhin im Onlineshop buchbar. Außerdem endet am Sonntag auch der Dauerkartenvorverkauf.

Spielstatistik: Iserlohner EC (DNL1) – Eisadler Dortmund 2:3 (0:2,1:0,1:1)

Torfolge:

0 : 1 (12.) Morasch (Avdeev, Dreschmann)

0 : 2 (14.) Avdeev (Benes, Trapp)

1 : 2 (32.) Lukojanov (Röhrig, Korobov)

2 : 2 (46.) Schuster (Muchery, Deimann)

2 : 3 (59.) Polter (Rosenthal, Panov)