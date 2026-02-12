Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisadler DortmundTransfer-News

Eisadler besetzen letzte Importstelle mit Nolan Gardiner

12. Februar 20261 Mins read86
Dortmund. (PM Eisadler) Rechtzeitig vor den anstehenden Playoffs besetzen die Eisadler Dortmund die letzte Kontingentstelle im Kader mit dem Center Nolan Gardiner.

Der 27-jÃ¤hrige Kanadier spielte zuletzt beim ERSC Amberg in der Bayernliga und gehÃ¶rte zu den Top-Scorern seines Teams.

Der aus Tilbury, Ontario, stammende MittelstÃ¼rmer wurde in seinem Heimatland in professionellen Nachwuchsligen ausgebildet und wagte vorletzte Saison den Sprung Ã¼ber den Atlantik in die britische NIHL, wo er bei den Solway Sharks in 108 Partien mit 97 Toren und 80 Vorlagen zu Ã¼berzeugen wusste. Nun wird er nach dem Abgang von Pavel Avdeev die letzte Importstelle besetzen und den Kader fÃ¼r die Playoffs zusÃ¤tzlich verstÃ¤rken.

â€žWeil Pavel Avdeev kurz vor Ende der Transfer-Deadline doch noch seinen deutschen Pass erhielt und wie vereinbart nun fest fÃ¼r Herford spielt, wollten wir auf der Importposition noch einmal reagieren. Nolan ist ein hart arbeitender Zwei-Wege-StÃ¼rmer, der uns auf der Centerposition mehr Kadertiefe verleiht und den Kader fÃ¼r die Playoffs optimiert. Wir hatten in den letzten Wochen mit vielen AusfÃ¤llen zu kÃ¤mpfen und wollen fÃ¼r jede Situation in den Playoffs gewappnet sein. Mit den weiteren ZugÃ¤ngen von Tim Brazda und Maik Klingsporn haben wir noch deutlich an QualitÃ¤t gewonnen und gehen zuversichtlich in die entscheidende Phase der Saisonâ€œ, so Matthias Potthoff, Sportlicher Leiter der Eisadler.


