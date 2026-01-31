Einvernehmliche Vertragsauflösung: David Rundqvist wechselt zum EV Landshut

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer David Rundqvist haben sich einvernehmlich auf eine Auflösung des bestehenden Vertrages zum 31.01.2026 verständigt.

Der Deutsch-Schwede war zuletzt an die Düsseldorfer EG ausgeliehen und wird seine sportliche Laufbahn nun beim EV Landshut fortsetzen.

Rundqvist war zur Saison 2021/22 nach Dresden gekommen und absolvierte für die Eislöwen insgesamt 165 Pflichtspiele, in denen er 42 Tore erzielte und 77 Assists beisteuerte. Höhepunkt seiner Zeit in Dresden war der DEL2-Meistertitel.

Nach einer langwierigen Verletzung war der Angreifer im Herbst wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Schon damals war klar, dass für ihn ein behutsamer Weg zurück in den Wettkampfbetrieb entscheidend ist, um Spielpraxis zu sammeln und wieder vollständig in den Spielrhythmus zu finden.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Für David ist es wichtig, in dieser Saison weiterhin Spiele zu absolvieren. Das ist aus bekannten Gründen bei uns in dieser Saison nicht mehr möglich. Wir freuen uns für ihn, dass er diese Chance nun beim EV Landshut bekommt und wünschen ihm für die kommenden Aufgaben alles Gute.“

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „David hat in Dresden nicht nur sportlich Spuren hinterlassen, sondern war auch abseits des Eises immer ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Auch in seiner Verletzungszeit hat er gezeigt, wie professionell und engagiert er arbeitet. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und freuen uns für ihn, dass er beim EV Landshut die Chance bekommt, wieder regelmäßig zu spielen und zu zeigen, was in ihm steckt.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei David Rundqvist für seinen Einsatz und seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre und wünschen ihm sowohl sportlich als auch persönlich weiterhin viel Erfolg.

